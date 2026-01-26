Қорғауға жататын жеке деректердің тізбесін Конституция арқылы нақтылау ұсынылды
Сурет: freepik
Мәжіліс депутаты Марат Башимов Конституцияға жеке деректерді қорғау бабын енгізуді туралы ұсынысты қолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл мәселе Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның үшінші отырысында талқыланды.
"Бұл - ҚР Конституциясында бекітілуі тиіс және мемлекет кепілдік беруі қажет жеке құқық пен жеке бас бостандығы. Атап айтқанда, адам пайдаланатын құнды жеке бостандық игіліктері: өмір сүру құқығы, жеке қауіпсіздігі, жеке отбасылық өмірдің игіліктері, адамгершілік және рухани қол сұғылмаушылық, оның өмірін, бостандығын, адам ретіндегі қадір-қасиетін қорғау үшін қажетті пайдалану мүмкіндігі", деп мәлімдеді депутат.
Марат Башимовтың айтуынша, жеке құқықтар мен бостандықтардың негізгі мақсаты "Адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары – мемлекеттің ең жоғары құндылықтары" деген Конституциялық формуладан туындайды
"Адамның жеке өмірге деген құқығы оның жеке өмірінің басқаларға жария болғанын қаламайтын тұстардан тұрады. Бұл қоғамның және мемлекеттің бақылауына жатпайтын жеке тұлғаның егемендігінің бір түрі", - дейді спикер.
Бұл арада цифрлық технологияларды қолдану арқылы өңделетін деректерді қоса алғанда, дербес деректерді заңсыз жинау, өңдеу, сақтау және пайдаланудан азат болу туралы сөз қозғалуда.
"Бұл жеке құқықтар мен бостандықтар тобы жеке және отбасылық өмірдің артықшылықтарына қол сұғылмаушылықты қамтамасыз етуге арналған: жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқығы, жеке және отбасылық құпия. Сондықтан ҚР Конституциясының жеке бостандыққа құқық мазмұнына әр адамның жеке деректерді заңсыз жинаудан, сақтаудан, өңдеуден, пайдаланудан оның ішінде цифрлық технологияларды қолдана отырып та пайдаланудан тәуелсіздік беретін құқықтық өкілет енгізу керек", – деп атап өтті депутат.
Бұған дейін Мәжіліс депутаты Максим Рожин Халық кеңесін құру және вице-президент институты қоғам мен мемлекет арасындағы өзара іс-қимылды жүйелі деңгейге шығарады деп санайды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript