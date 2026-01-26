#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Құқық

Асырап алынған Назгүл мен Құндыздың оқиғасы тараздық полиция назарына ілікті

Полиция, Тараз, Құндыз, Назгүл, азаптау, Зүльфия, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 22:53 Сурет: Zakon.kz
Әлеуметтік желіде тұрмыстық зорлық-зомбылық сипатталған видео тарады. Видео түсініктемесінде 12 бала асырап алған Тараз тұрғыны балаларын ұрып-соғып жатқаны айтылған. Сондай-ақ 10 баланың мүгедек екені де нақтыланады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Редакциямыз аталған жағдайға байланысты өңірлік полиция департаментіне жүгініп, сауал жолдады. Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодекстің 110-бабымен (Азаптау) сотқа дейінгі тергеу амалдары қолға алынғаны белгілі болды.


"Қазіргі уақытта қажетті тергеу шараларының кешені жүргізілуде. Полиция қызметкерлері осы іске қатысты барлық мән-жайларды мұқият анықтап, зерделеуде. Толық және жан-жақты тергеп-тексеру қорытындылары бойынша қатаң түрде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады", делінген полиция жауабында.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Көпбалалы әйелін сабаған еркек, араша түскен бала: полиция желідегі видеоға қатысты түсініктеме берді
17:54, 21 мамыр 2025
Көпбалалы әйелін сабаған еркек, араша түскен бала: полиция желідегі видеоға қатысты түсініктеме берді
Сотталғандарды азаптау: желідегі видео ҚАЖД мен өңір прокуратурасының назарына ілікті
20:22, 09 қараша 2023
Сотталғандарды азаптау: желідегі видео ҚАЖД мен өңір прокуратурасының назарына ілікті
"Көлікті қайық еткен". Ақтөбеде желідегі видео полиция назарына ілікті
22:51, 21 шілде 2025
"Көлікті қайық еткен". Ақтөбеде желідегі видео полиция назарына ілікті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: