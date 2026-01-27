Дәрі-дәрмектерді тіркеуге арналған "бір терезе" пилоттық жобасын ұзарту ұсынылды
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік тіркеу бойынша пилоттық жобаны іске қосады және ұзартады.
Министрліктер бірлескен бұйрықтың жобасын дайындады, ол пилоттық жобаны бекітеді және іске асыруды 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартады. Бұл жаңа тетікті сынақтан өткізуді аяқтауға және ведомствоаралық өзара іс-қимылдың оңтайландырылған моделін енгізуге мүмкіндік береді.
Осылайша, Қазақстанда дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды тіркеу тезірек әрі ыңғайлы болады.
Пилоттық жоба:
- дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды тіркеу мерзімдерін қысқарту;
- бизнес үшін әкімшілік рәсімдерді жеңілдету;
- реттеуші процестердің ашықтығын арттыру;
- өтініш берушілерге әкімшілік жүктемені азайту;
- цифрлық сервистерді және мемлекет пен бизнестің электрондық өзара іс-қимылын дамыту.
Жоба аясында "бір терезе" қағидаты іске асырылуда. Бұл дегеніміз, барлық қажетті құжаттарды электрондық форматта бірыңғай цифрлық интерфейс арқылы, бірнеше мемлекеттік органдарға жүгінбей-ақ беруге болады. Уәкілетті ведомстволардың ақпараттық жүйелері бір-бірімен интеграцияланатын болады, бұл өтінімдерді қарау процесін жеделдетеді және жеңілдетеді.
Пилоттық жобаны іске асыру дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды тіркеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тиімділігін арттырады, сондай-ақ фармацевтикалық нарыққа қатысушылар үшін неғұрлым қолайлы және түсінікті жағдайлар жасайды.
Ведомство мәліметінше, ұзақ мерзімді перспективада бұл сапалы медициналық өнімдердің нарыққа қол жетімділігі мен уақтылы шығуына ықпал етеді. Бұл бизнес үшін де, халық үшін де маңызды.
Жоба 2026 жылғы 10 ақпанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.