#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
519.98
600.06
6.6
Қоғам

Дәрілік заттарды тіркеу: өзгерістер енгізілді

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 10:24 Фото: pexels
ДСМ мен Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің бірлескен бұйрығымен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеуді "бір терезе" қағидаты бойынша жүргізуге қатысты пилоттық жобаны іске асыру тәртібіне толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ережелер бірқатар жаңа тармақтармен толықтырылған.

Атап айтқанда, мемлекеттік сараптама ұйымы уәкілетті органның сұрауы бойынша өндірушінің дәрілік заттың (ДЗ) саудалық атауына арналған шекті бағаларының жобаларын, сондай-ақ көтерме және бөлшек саудаға арналған үстемеақыларды қоса отырып, шекті бағаларды жолдайды. Сонымен қатар ДЗ-ның саудалық атауы мен халықаралық патенттелмеген атауына арналған шекті бағалар жобалары кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемі және МӘМС жүйесі аясында бекіту үшін ұсынылады.

Уәкілетті орган өндірушінің дәрілік заттың саудалық атауына белгіленген шекті бағаларын, көтерме және бөлшек үстемеақыларды, сондай-ақ кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемі және МӘМС шеңберінде ДЗ-ның саудалық атауы мен халықаралық патенттелмеген атауына арналған шекті бағаларды бекітеді.

Одан кейін мемлекеттік сараптама ұйымы уәкілетті органның сұрауы бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдардың (ММБ) саудалық атауына және техникалық сипаттамасына арналған шекті бағалар жобаларын кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемі және МӘМС жүйесі аясында бекітуге жолдайды.

Уәкілетті орган ММБ-ның саудалық атауы мен техникалық сипаттамасына арналған шекті бағаларды кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемі және МӘМС шеңберінде бекітеді.

Бұйрық 2025 жылғы 24 қарашадан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда дәрілік заттарды 100 жұмыс күні ішінде тіркеу бойынша пилоттық жоба жалғасуда
09:13, 28 тамыз 2025
Қазақстанда дәрілік заттарды 100 жұмыс күні ішінде тіркеу бойынша пилоттық жоба жалғасуда
Қазақстанда 100 жұмыс күніне дейін дәрілік заттарды тіркеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды
13:16, 22 мамыр 2025
Қазақстанда 100 жұмыс күніне дейін дәрілік заттарды тіркеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды
Тасымалдаушылар алаяқтардың қоңырауларын анықтайды: ережеге енгізілген өзгерістер
15:17, 10 қараша 2025
Тасымалдаушылар алаяқтардың қоңырауларын анықтайды: ережеге енгізілген өзгерістер
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: