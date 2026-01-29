#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Құқық

Алматыда студенттер есірткі қылмысының жолын кесуге ат салысып, арнайы марапатқа ие болды

Марапат, Алматы, студенттер, есірткі, полиция, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 17:23 Сурет: polisia.kz
Алатау аудандық полиция басқармасының басшылығы қырағылық танытып, белсенді азаматтық ұстаным көрсеткен екі студентті марапаттады. Олардың жедел әрі жауапты әрекетінің нәтижесінде заңсыз есірткі айналымына қатысты қылмыстың жолы кесілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай, жеке тасымалмен айналысып жүрген жастар такси қызметін пайдаланған жолаушының күмәнді әрі заңға қайшы әрекеттерін байқайды. Клиенттің мінез-құлқына күдік туындаған сәттен бастап олар бейжай қалмай, оның қылмыстық әрекеттерін іс жүзінде тоқтатып, дереу полицияға хабар берген. Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері есірткі заттарын "жасырын қойма" тәсілімен заңсыз таратумен айналысқан күдіктіні ұстады. Заңсыз айналымнан тыйым салынған заттар тәркіленді. Көрсеткен батылдығы, принципшілдігі және құқық қорғау органдарына көрсеткен көмегі үшін студенттер салтанатты жағдайда алғысқа ие болды.

"Бұл жастардың іс-әрекеті – қала қауіпсіздігі әр азаматтың бейжай қалмауынан басталатынын айқын көрсететін жарқын үлгі. Олар қорықпай, дұрыс шешім қабылдап, полицияға дер кезінде хабар берді. Осындай азаматтық ұстаным бізге есірткі қылмысына қарсы күресте тиімді жұмыс істеуге және жастардың болашағын қорғауға мүмкіндік береді. Оларға алғысымды білдіремін және барлық тұрғындарды қырағы болуға, заңсыздыққа бейжай қарамауға шақырамын", – деді өз сөзінде Алатау аудандық полиция басқармасының бастығы Еділхан Байғараев.

Бұған дейін Семейде колония аумағына есірткі лақтырмақ болған азаматтың сотталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Құтқарушылар күніне орай 571 қызметкер арнайы марапатқа ие болды
16:09, 19 қазан 2024
Құтқарушылар күніне орай 571 қызметкер арнайы марапатқа ие болды
Алматыда синтетикалық есірткі сатқан ерлі-зайыптылар ұсталды
12:08, 08 сәуір 2025
Алматыда синтетикалық есірткі сатқан ерлі-зайыптылар ұсталды
Астанада полицияға қарақшыны ұстауға көмектескен оқушы марапатталды
19:50, 19 сәуір 2023
Астанада полицияға қарақшыны ұстауға көмектескен оқушы марапатталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: