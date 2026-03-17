Қоғам

Алматыда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан күдікті ұсталды

Алматыда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 18:59 Сурет: polisia.kz
Алматыда жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері есірткіні заңсыз сақтады деген күдікпен жас азаматты ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтерге сүйенсек, күдікті әлеуметтік желі арқылы берілген хабарландыруға жауап беріп, есірткіні жасырын қойып кетуші ретінде жұмысқа орналасқан. Ол кураторлардың нұсқауларын орындап, есірткі заттарын арнайы жасырын орындарға қалдыру арқылы таратумен айналысқан. Күдіктінің айтуынша, заңсыз әрекетпен ұзақ уақыт айналыспаған.

"Тәжірибе көрсеткендей, есірткі қылмыстарына тартылғандардың басым бөлігі – интернеттегі оңай табыс туралы жарнамаларға сенген жастар. Алайда мұндай ұсыныстардың артында ұйымдасқан қылмыстық схемалар тұрады. "Жұмыс" уақыты мен алынған табыс көлеміне қарамастан, есірткінің заңсыз айналымына қатысқаны үшін жауапкершілік толық көлемде қарастырылады", — деді Алматы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Батуржан Абдумасаров.

Қазіргі таңда аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда жасырын есірткі қойып кетуші ұсталды
Астанада марихуана таратумен айналысқан күдікті ұсталды
Алматыда "синтетика" таратумен айналысқан күдікті ұсталды
