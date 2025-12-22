#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада марихуана таратумен айналысқан күдікті ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 15:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астанада полиция қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында есірткі заттарын заңсыз сақтау және өткізу күдігімен 46 жастағы тұрғынды анықтады.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті өз үйінің маңында ұсталған. Гаражға жүргізілген тінту барысында ішінде марихуана салынған екі ірі полиэтилен пакет табылды.

Сондай-ақ құрамында дәл осындай зат бар шамамен 90 сіріңке қорабы тәркіленді.

Күдіктінің тұрғылықты жері бойынша жүргізілген кейінгі тергеу әрекеттері кезінде бірнеше электронды таразы, сондай-ақ есірткі заттарын өлшеуге, қаптауға және орауға арналған жабдықтар анықталып, тәркіленді.

Анықталғандай, күдікті есірткі заттарын жеке байланыстар арқылы да, сондай-ақ өзіне тиесілі тарату арналары арқылы да өткізумен айналысқан.

Медициналық куәландыру оның есірткі қолданғанын растады.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Полиция есірткі заттарын сақтау, тарату және олардың заңсыз айналымына делдал болу – қатаң қылмыстық жауапкершілік көзделген ауыр қылмыс екенін ескертеді.

Оқи отырыңыз
