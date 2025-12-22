Астанада марихуана таратумен айналысқан күдікті ұсталды
Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті өз үйінің маңында ұсталған. Гаражға жүргізілген тінту барысында ішінде марихуана салынған екі ірі полиэтилен пакет табылды.
Сондай-ақ құрамында дәл осындай зат бар шамамен 90 сіріңке қорабы тәркіленді.
Күдіктінің тұрғылықты жері бойынша жүргізілген кейінгі тергеу әрекеттері кезінде бірнеше электронды таразы, сондай-ақ есірткі заттарын өлшеуге, қаптауға және орауға арналған жабдықтар анықталып, тәркіленді.
Анықталғандай, күдікті есірткі заттарын жеке байланыстар арқылы да, сондай-ақ өзіне тиесілі тарату арналары арқылы да өткізумен айналысқан.
Медициналық куәландыру оның есірткі қолданғанын растады.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Полиция есірткі заттарын сақтау, тарату және олардың заңсыз айналымына делдал болу – қатаң қылмыстық жауапкершілік көзделген ауыр қылмыс екенін ескертеді.