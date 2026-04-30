Қоғам

Ақтөбеде интернет-алаяқтыққа күдікті ұсталды

Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында алаяқтық жасады деген күдікпен басқа облыстың 18 жастағы тұрғынын ұстады.

Анықталғандай, ағымдағы жылдың ақпан айында күдікті TikTok қосымшасында хат алмасу кезінде Free Fire ойынын сатамын деген желеумен алдау арқылы Әйтеке би ауданының тұрғынына тиесілі 777 мың теңгені иемденген.

"Anti-Fraud" және "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шаралары аясында күдіктінің жеке басы анықталып, ол полиция бөліміне жеткізілді.

Ол Түркістан облысының 18 жастағы тұрғыны болып шықты. Күдікті өз кінәсін мойындады.

Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.

Айгерим Тарина
