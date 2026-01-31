#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Құқық

"Ұлы Дала" ұғымы Конституцияның Преамбуласында пайда болуы мүмкін

Жаңа Конституция, Ұлы Дала, жаңа ұғым, преамбула, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.01.2026 09:25 Сурет: gov.kz
2026 жылы 31 қаңтарда Конституциялық реформалар жөніндегі комиссия Қазақстан Республикасының жаңа Ата Заңының жобасын жариялады. Жаңа Ата Заңда "Ұлы Дала" ұғымы пайда болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР жаңа конституциясының преамбуласы былайша сипатталады:

Біз, біртұтас Қазақстан халқы,

байырғы қазақ жерінде мемлекеттілікті нығайта отырып,

Ұлы Даланың мыңжылдық тарихының сабақтастығын сақтап,

мемлекеттің унитарлы сипатын, оның шекарасы мен аумағының тұтастығына қол сұғуға болмайтынын нақтылап,

Әділетті Қазақстан идеясын және Заң мен Тәртіп қағидатын ұстанып,

азаматтардың құқықтары мен бостандықтары мүлтіксіз сақталатынын мәлімдеп,

бірлік пен ынтымақ, этносаралық және конфессияаралық татулық қағидаттарына сүйеніп,

мәдениет пен білім, ғылым мен инновация құндылықтарын бағдарға алып,

табиғатты аялау қажеттігін мойындап,

бейбітшілікке және барлық елмен достыққа ұмтылып,

келешек ұрпақ алдындағы аса жоғары жауапкершілікті сезініп,

Қазақстан Республикасының Ата Заңын – осы Конституцияны қабылдаймыз.

Мәтіннен көріп отырғандарыңыздай, преамбулада "Ұлы Дала" ұғымы пайда болып, сондай-ақ "Әділетті Қазақстан" және "Заң мен Тәртіп" түсінігі мықтап бекітілген.

Бұған дейін жаңа Ата Заң жобасы азаматтардан, саяси партиялардан, қоғамдық ұйымдар мен сарапшылардан түскен ұсыныстарды мұқият талдаудың, ашық қоғамдық талқылаулардың, сондай-ақ жаңа нормалар мен ережелерді жан-жақты әрі тиянақты пысықтаудың нәтижесінде пайда болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Білім берудің зайырлы сипатын Конституция деңгейінде бекіту ұсынылды
09:58, Бүгін
Білім берудің зайырлы сипатын Конституция деңгейінде бекіту ұсынылды
Жаңа Конституцияның жобасы: адами капитал мен адам құқықтарына басымдық
09:10, Бүгін
Жаңа Конституцияның жобасы: адами капитал мен адам құқықтарына басымдық
Ұзақ және мұқият жұмыстың нәтижесі – жаңа Конституцияның жобасы жарияланды
09:15, Бүгін
Ұзақ және мұқият жұмыстың нәтижесі – жаңа Конституцияның жобасы жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: