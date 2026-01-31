Жаңа Конституцияның жобасы – дін мемлекеттен бөлінген
Бұл туралы жаңа Конституцияның 7-бабында жазылған:
7-бап
1. Дін мемлекеттен бөлек.
2. Қазақстан аумағында діни ұйымдардың қызметі заңға сәйкес жүзеге асырылады және ол конституциялық құрылыс негіздерін, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті, азаматтардың денсаулығын және қоғамның адамгершілік болмысын қорғау мақсатында шектелуі мүмкін.
Осы жағынан алғанда, Ата Заңда дінді мемлекеттен ажырата бекітіп, көрсету ұсынылады.
Бұған дейін жаңа Ата Заң жобасы азаматтардан, саяси партиялардан, қоғамдық ұйымдар мен сарапшылардан түскен ұсыныстарды мұқият талдаудың, ашық қоғамдық талқылаулардың, сондай-ақ жаңа нормалар мен ережелерді жан-жақты әрі тиянақты пысықтаудың нәтижесінде пайда болғанын жазғанбыз.