Құқық

Жаңа Конституцияның жобасы – дін мемлекеттен бөлінген

Дін, жаңа Конституция, жоба, мемлекет , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.01.2026 09:32 Сурет: Zakon.kz
ҚР Конститциясының жаңа жобасында дінді мемлекеттен бөлек қарастыру ұсынылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы жаңа Конституцияның 7-бабында жазылған:

7-бап

1. Дін мемлекеттен бөлек.

2. Қазақстан аумағында діни ұйымдардың қызметі заңға сәйкес жүзеге асырылады және ол конституциялық құрылыс негіздерін, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті, азаматтардың денсаулығын және қоғамның адамгершілік болмысын қорғау мақсатында шектелуі мүмкін.

Осы жағынан алғанда, Ата Заңда дінді мемлекеттен ажырата бекітіп, көрсету ұсынылады.

Бұған дейін жаңа Ата Заң жобасы азаматтардан, саяси партиялардан, қоғамдық ұйымдар мен сарапшылардан түскен ұсыныстарды мұқият талдаудың, ашық қоғамдық талқылаулардың, сондай-ақ жаңа нормалар мен ережелерді жан-жақты әрі тиянақты пысықтаудың нәтижесінде пайда болғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жаңа Конституция: адами капиталды дамыту – мемлекеттің стратегиялық бағыттарының бірі ретінде айқындалды
09:53, Бүгін
Жаңа Конституция: адами капиталды дамыту – мемлекеттің стратегиялық бағыттарының бірі ретінде айқындалды
Жаңа Конституцияның жобасы: адами капитал мен адам құқықтарына басымдық
09:10, Бүгін
Жаңа Конституцияның жобасы: адами капитал мен адам құқықтарына басымдық
Ұзақ және мұқият жұмыстың нәтижесі – жаңа Конституцияның жобасы жарияланды
09:15, Бүгін
Ұзақ және мұқият жұмыстың нәтижесі – жаңа Конституцияның жобасы жарияланды
