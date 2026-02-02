#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
505.17
599.54
6.59
Құқық

Шымкентте қомақты көлемде пара алды деп айыпталған полиция бастығы сотталды

Полиция бастығы, Шымкент, Тұран ауданы, парақорлық, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 17:35 Сурет: Zakon.kz
Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында пара алу дерегі бойынша аудандық полиция басқармасының бастығына қатысты қозғалған қылмыстық іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шымкент қалалық сотының баспасөз қызметі 2026 жылы 2 ақпанда сотталушы Тұран аудандық полиция басқармасының бастығы болып жұмыс істегенін хабарлады.

"Ол осы басқарманың өндірісіндегі А. есімді азаматқа қатысты қылмыстық ісі бойынша оның айыптау бабын жеңілдетіп беру үшін өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, 6 млн теңге көлемінде пара алған. Сотталушының кінәсі куәлердің жауаптарымен, жасырын тергеу әрекеттерімен, сараптама қорытындыларымен, заттай дәлелдемелермен және басқа да іс бойынша жинақталған дәлелдемелердің жиынтығымен толық дәлелденеді", делінген сот хабарламасында.

Сотталушы кінәсін мойындамай, сотта жауап беруден бас тартып, өзіне қатысты ақтау үкімін қабылдауды сұрады.

Сот, сотталушының қылмыстық жауапкершілігін жеңілдететін мән-жайларды анықтамады, өзінің кәсіби антын бұза отырып қылмыс жасағанын қылмыстық жауапкершілігін ауырлататын мән-жай ретінде ескерді. Сот, Т-ны ҚК-нің 366-бабының 2-бөлігімен кінәлі деп танып, оған 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. ҚК-нің 49-бабына сәйкес, ол арнайы шенінен айырылды.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Ресейдің Тергеу комитеті (ТК) Германияда қаза тапқан Қазақстанның бұрынғы судьясы Айгүл Сайлыбаеваға қатысты іс бойынша тексеру жұмыстарын бастағаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкентте бірнеше рет алаяқтық жасады деп айыпталған көпбалалы ана сотталды
21:58, 17 желтоқсан 2025
Шымкентте бірнеше рет алаяқтық жасады деп айыпталған көпбалалы ана сотталды
Астанада 170 млн теңге пара алды деген күдікпен квазимемлекеттік компания басшысы сотталды
18:33, 24 қыркүйек 2024
Астанада 170 млн теңге пара алды деген күдікпен квазимемлекеттік компания басшысы сотталды
Алқабилер бірнеше рет пара алды деп айыпталған "Қазселденқорғау" бұрынғы директорын ақтады
21:18, 07 маусым 2024
Алқабилер бірнеше рет пара алды деп айыпталған "Қазселденқорғау" бұрынғы директорын ақтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: