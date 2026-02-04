Жүк көлігіне тығылып, шекараны заңсыз кесіп өтпек болған шетелдіктер 10 млн теңге айыппұл төлейтін болды
"Диапазон" басылымы мемлекеттік шекараны бұзуға әрекет жасады деген айыппен 10 шетелдікке қатысты қозғалған қылмыстық іс Мәртөк ауданының сотында қаралғанын жазады. Сот отырысы барысында 2025 жылғы 23 қарашада "Жайсан" автомобиль өткізу пунктінде шекарашылар Қазақстан арқылы Өзбекстаннан Ресейге транзитпен бағыт алған тіркемесі бар фураны тексергені белгілі болды. Жүк көлігі тіркемесінде гранит тастар тиелген, олардың артында Өзбекстан мен Тәжікстан азаматтары тығылып отырған.
"Айыпталушылар құрылыс материалының артына жасырынып, шекарадан заңсыз өтпек болғандарын мойындады, өйткені олардың Ресейге кіруіне тыйым салынған екен. Олардың жасаған қылмысы орташа ауырлық дәрежесіне жатады, сондай-ақ өкініш білдірулері жеңілдететін жағдай деп танылды", деп нақтылайды басылым.
Сот әрбір айыпталушыға 1 млн 179 мың теңге көлемінде айыппұл салу туралы үкім шығарды. Сондай-ақ оларға Қазақстанға бес жыл мерзімге кіруге тыйым салынады. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
2025 жылғы 23 қарашада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі Ақтөбе облысының "Жайсан" автомобиль өткізу пунктінде заңсыз көші-қон әрекетінің алдын алды. Жүк көлігін тексеру барысында құрылыс материалдарының арасынан 10 шетел азаматы табылды.