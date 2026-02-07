Полиция алматылық жаяу жүргіншілерді жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырады
Сурет: видеодан алынды
Алматыда жол-көлік оқиғаларының алдын алу және азаматтардың жол үстінде қаза табуына жол бермеу мақсатында полиция көше-жол желісінің аса қауіпті учаскелерінде нысаналы рейдтік іс-шаралар өткізуде, деп хабарлайды Zakon.kz.
Профилактикалық жұмысты күшейтуге өткен аптада қаланың базарларының біріне жақын маңда орын алған қайғылы жағдай себеп болды. Аталған оқиға кезінде жасы үлкен ер адам жолдың белгіленбеген тұсынан өтпек болып, жүк көлігінің астында қалып, қаза тапқан, деп хабарлайды ҚР ІІМ.
"Рейдтер барысында полиция қызметкерлері жаяу жүргіншілермен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау, жаяу жүргіншілер өткелдерін пайдалану, әсіресе көлік қозғалысы қарқынды және ауыр жүк көліктері жүретін аумақтарда жол жағдайын алдын ала бағалаудың маңыздылығына назар аударуда", делінген полиция хабарламасында.
Полиция профилактикалық іс-шаралардың жалғасатынын атап өтті. Ерекше назар адамдар көп шоғырланатын орындарға, жабайы өткелдерге және бұрын жаяу жүргіншілерді қағып кету деректері тіркелген учаскелерге аударылуда.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript