google play apple
Құқық

6 млрд теңге жымқырды деген шетелдік күдікті Черногориядан Қазақстанға экстрадицияланды

Күдікті, ақша жымқыру, алаяқтық, шетелдік, Черногория, экстрадициялау, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 19:32 Сурет: видеодан алынды/ҚР Бас прокуратурасы
ҚР Бас прокуратурасы және ІІМ-нің Интерпол Ұлттық орталық бюросының қызметкерлері Қазақстанның Черногориядағы елшілігінің көмегімен аса ірі көлемде қаражат ұрлаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында аталған елден түрік азаматын экстрадициялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында аталған жеке тұлға құрылыс компаниясының басшысы бола отырып, 2022-2024 жылдар аралығында жалған келісімшарттар жасап және үлестес ұйымдар арқылы Алматыдағы тұрғын үй кешендерінің құрылысына арналған 6 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқырғаны анықталды.

Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынып, оған халықаралық іздеу жарияланған.


"2025 жылдың наурыз айындада ол Черногорияда ұсталып, Бас прокуратураның сұрауы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамауға алынды". ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

Айыпталған қылмысты жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Банк ақшасын ұрлаған қазақстандық Швециядан экстрадицияланды
09:49, 20 желтоқсан 2025
Банк ақшасын ұрлаған қазақстандық Швециядан экстрадицияланды
Аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікті Қырғызстаннан экстрадицияланды
10:12, 29 қазан 2024
Аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікті Қырғызстаннан экстрадицияланды
Украинадан аса ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген күдікті экстрадицияланды
14:59, 24 мамыр 2024
Украинадан аса ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген күдікті экстрадицияланды
