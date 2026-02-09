#Халық заңгері
Құқық

Шымкентте алаяқ әйел жоқ пәтерлерді жалға берген

Пәтер, Шымкент, интернет-алаяқтық, жалға беру, күдікті, әйел, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 20:33 Сурет: pexels
Шымкентте тұрғындардың сенімін пайдаланып, жоқ пәтерлерді жалға беріп, интернет-алаяқтық жолмен ақша тапты деген күдікпен әйел адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметі 9 ақпанда хабарлағандай, күдікті әлеуметтік желілер мен танымал жарнама сайттарында пәтерді жалға беру туралы хабарландыру жариялаған. Жалға алуға ниеттілер хабарласқанда, әйел алдын ала төлем жасауды талап еткен. Ақшаны алған соң, ол байланысқа шықпай қойған.

Күдіктінің төрт алаяқтық жайтына қатысы бар екені анықталды. Қазіргі таңда тергеу әрекеттері жалғасып жатыр.

Полиция азаматтарды интернет арқылы пәтер жалдау кезінде абай болуға шақырады. 

Жалға алу кезінде белгісіз тұлғаларға алдын ала ақша аудармау, пәтердің нақты бар-жоғын тексеру, тек сенімді сервистерді қолдану және міндетті түрде келісімшарт жасау сұралады.

Бұған дейін Ақмола облысында жыл соңына дейін 1300 отбасы баспаналы болғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
