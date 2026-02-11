#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Құқық

Абай облысында полиция талаптарына бағынбаған мас жүргізуші 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылды

Көлік жүргізушісі, Абай облысы, мас, ер адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 17:58 Сурет: pexels
Абай облысының патрульдік полиция қызметкерлері күдік тудырған КИА К5 автокөлігін тоқтатқан. Жүргізушінің біртүрлі мінез-құлқы мен алкогольдің өткір иісі тәртіп сақшылары назарын аудартқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында 60 жастағы азаматтың орта дәрежелі масаң күйде екені медициналық куәландырумен расталды. Сондай-ақ жүргізуші полиция қызметкерлеріне агрессивті мінез-құлық көрсеткен.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мас күйінде көлік басқарған азамат Семей қаласындағы арнайы қабылдағышқа жеткізілді. Ол 15 тәулікке қамалып, 7 жыл көлік құралын басқару құқығынан айырылды.

Полиция азаматтарды жол қозғалысы ережелерін мүлтіксіз сақтауға, сондай-ақ көлік құралын басқару кезінде масаң күйде болудың жауапкершілігін сезінуге шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында мас күйде көлік басқарған шетелдік 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды
12:19, 03 наурыз 2025
Жамбыл облысында мас күйде көлік басқарған шетелдік 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды
Павлодарда мас жүргізуші 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды
13:39, 17 желтоқсан 2024
Павлодарда мас жүргізуші 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды
Екібастұзда есірткілік мас күйде көлік басқарған жүргізуші қамауға алынды
13:43, 11 желтоқсан 2024
Екібастұзда есірткілік мас күйде көлік басқарған жүргізуші қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Бүгін
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Бүгін
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
18:32, Бүгін
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:31, Бүгін
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: