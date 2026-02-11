Абай облысында полиция талаптарына бағынбаған мас жүргізуші 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылды
Абай облысының патрульдік полиция қызметкерлері күдік тудырған КИА К5 автокөлігін тоқтатқан. Жүргізушінің біртүрлі мінез-құлқы мен алкогольдің өткір иісі тәртіп сақшылары назарын аудартқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тексеру барысында 60 жастағы азаматтың орта дәрежелі масаң күйде екені медициналық куәландырумен расталды. Сондай-ақ жүргізуші полиция қызметкерлеріне агрессивті мінез-құлық көрсеткен.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мас күйінде көлік басқарған азамат Семей қаласындағы арнайы қабылдағышқа жеткізілді. Ол 15 тәулікке қамалып, 7 жыл көлік құралын басқару құқығынан айырылды.
Полиция азаматтарды жол қозғалысы ережелерін мүлтіксіз сақтауға, сондай-ақ көлік құралын басқару кезінде масаң күйде болудың жауапкершілігін сезінуге шақырады.
