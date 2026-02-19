Қазақстанда мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуге жаңа талаптар қойылды
Атап айтқанда, өзгерістер мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру тәртібіне әсер етті.
Мұндай іс-шараларды ұйымдастырушылар міндетті болып табылады:
- Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, тұтастығын бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық басымдықты, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа, суицидке, порнографияға, есірткі құралдарына табынуды насихаттауға немесе үгіттеуге бағытталған, сондай-ақ жалпы қабылданған мораль мен адамгершілік нормаларына қайшы келетін мазмұнды пайдаланбау.
ҚР аумағында шетелдік шығармашылық ұжымдар мен орындаушылардың қатысуымен ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуге әндер, пьесалар, әзіл-оспақ монологтар, концерттік бағдарламалар, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген белгілер концерттік және театрлық іс-шаралар сценарийлерінің мазмұнында анықталған жағдайда тыйым салынады немесе тоқтатылады.
Сондай-ақ, жаңа норма енгізілуде, оған сәйкес ұйымдастырушылар ҚР аумағында шетелдік шығармашылық ұжымдар мен орындаушылардың қатысуымен ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуді іс-шара басталғанға дейін 30 жұмыс күнінен кешіктірмей жергілікті атқарушы органдармен келісуге міндетті.
Сонымен қатар, "мәдениет туралы" заңда жаңа терминдер анықталған:
- креативті индустриялардың қызметкері – кәсіби қызметі креативті қызмет нәтижелерін сақтаумен, дамытумен, таратумен, пайдаланумен байланысты жеке тұлға;
- креативті индустриялар субъектілерінің тізілімі – креативті индустриялар саласында мемлекеттік қолдау шараларын тиімді көрсету мақсатында уәкілетті орган әкімшілендіретін креативті индустриялар субъектілерін тіркеу мен есепке алуға арналған онлайн-платформа;
- креативті индустриялар субъектісі – шығармашылық қызметке қатысатын, шығармашылық қызмет нәтижелерін құруды, өндіруді, молайтуды, жаппай таратуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;
Сонымен қатар, түзетулермен креативті индустрия қызметкерлерінің құқықтары анықталды.
Атап айтқанда, бұл құқық:
- жария етілуі немесе жоғалуы оның шығармашылық қызметті жүзеге асырумен байланысты мүдделеріне нұқсан келтіретін немесе келтірген ақпаратты қорғау;
- өз қызметіне үшінші тұлғаларды тарту;
- шығармашылық және кәсіби мүдделер бойынша қоғамдық бірлестіктерге, қауымдастықтар мен одақтарға кіру;
- шығармашылық қызметті жүзеге асыру үшін мұрағаттарға, кітапханаларға, мұражайларға және басқа да мәдениет ұйымдарына қол жеткізу.
Заң 2026 жылдың 20 сәуірінен бастап күшіне енеді.