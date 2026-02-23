#Референдум-2026
Құқық

Алматыда Ольга Әбдіғаппароваға қатысты сот үкімі жарияланды

Ольга Әбдіғаппарова, Алматы, сот үкімі , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 18:51 Сурет: Facebook/Olga_abdygapparova
Алматыда 2026 жылдың 23 ақпанында бұрын сотталған кәсіпкер Алмас Әбдіғаппаровтың әйелі Ольга Әбдіғаппароваға қатысты сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қалалық сотының баспасөз қызметінің мәліметінше, қылмыстық іс Медеу аудандық № 2 сотында қаралған. Сот үкімімен Ольга Әбдіғаппарова ҚР ҚК-нің 195-бабы бойынша (Алдау немесе сенімді теріс пайдалану арқылы мүліктік залал келтіру) сотталып, 2,5 жылға бас бостандығы шектелді. Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Ольга Әбдіғаппарованың ұсталғанын Алматы қалалық полициясы 2025 жылдың ақпан айында хабарлады. Оған 2016-2018 жылдары жасалған шарттардың орындалуын талап еткен тұрғын үй кешендерінің біріндегі үлескерлердің ұжымдық мәлімдемесі түрткі болды.

2022 жылдың 5 шілдесінде кәсіпкер Алмас Әбдіғаппаров 1 миллион доллар ұрлағаны үшін кінәлі деп танылып, жеті жылға бас бостандығынан айырылды. Кәсіпкердің тұтқындалғаны 2021 жылдың шілдесінде белгілі болды. "AV Construction" ЖШС директорының арызы бойынша қылмыстық іс қозғалды, ол элиталық вилла саудасымен байланысты болды. 2023 жылдың 11 сәуірінде Жоғарғы сот кәсіпкерге қатысты үкімді өзгеріссіз қалдырды. 2026 жылдың қаңтарында оның қоныс колониясына ауыстырылғаны белгілі болды.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда қоғамдық көліктерге қатысты бақылау күшейтілді
20:53, Бүгін
Алматыда қоғамдық көліктерге қатысты бақылау күшейтілді
Астанада сотталып кеткен кәсіпкер Әбдіғаппаровтың да әйелі алаяқтық күдігімен ұсталды
21:51, 07 ақпан 2025
Астанада сотталып кеткен кәсіпкер Әбдіғаппаровтың да әйелі алаяқтық күдігімен ұсталды
Қарағанды облысында Алика Мұхамадиеваға қатысты сот үкімі жарияланды
17:21, 03 қараша 2025
Қарағанды облысында Алика Мұхамадиеваға қатысты сот үкімі жарияланды
