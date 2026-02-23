#Референдум-2026
Құқық

Әйелі мен ұлын өлтірген қостанайлық өмір бойына бас бостандығынан айырылды

Сот үкімі, Қостанай, Нечаев, әйелі, ұлы, өлтіру, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 19:16 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 20 ақпанда Қостанай облысында жұбайы мен кәмелетке толмаған ұлын өлтірген ер адамға қатысты судья ең қатал шешім қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Наша газета" басылымы іс материалдарына сүйене отырып, 2025 жылғы 29 қыркүйекте Әулиекөл ауданы, Аманқарағай ауылында Максим Нечаев әйелі Светлана мен 16 жасар ұлы Даниелді пышақтап өлтіргенін жазады. Куәгерлер қылмыс болмас бұрын ерлі-зайыптылар ажырасқалы жүргенін айтып, куәлік берді.

Судья Жанар Тілеубаева оқыған сот қаулысында сотталушы Нечаев түнгі уақытта өз үйінде бола отырып, жұбайына қызғаныш сезімін білдіріп, онымен ажырасқысы келмей, арадағы қарым-қатынасты анықтауды шешкенін, пышақпен қаруланып, жіп те алып, жұбайы жатқан бөлмеге барғанын айтады.

"Сол кезде сотталушы абайсызда кәмелетке толмаған ұлын оятып алады. Ұлы оны тоқтатуға тырысқан кезде Нечаев оған бірнеше рет пышақ жарақатын салған.​ Осы уақытта жәбірленуші оянып, ұлын қорғауға әрекеттенген, алайда сотталушы сол пышақпен оның денесіне де бірнеше рет соққы жасаған.​ Алған көптеген пышақ жарақаттары салдарынан сотталушының кәмелетке толмаған ұлы мен оның жұбайы оқиға орнында жан тапсырды. Сотталушы, сіз жәбірленушілердің қаза тапқанына көз жеткізген соң қылмыстық оқиға орнынан ізіңізді суыттыңыз ғой...". Жанар Тілеубаева

Сотталушы өз кінәсін толық көлемде мойындамады, сотта ұлы мен жұбайын өлтіру ниеті болмағанын, туыстарына пышақ жарақатын салу кезінде шок күйінде болғанын көрсетті.

"Сіздің кінәсіңіз сотқа дейінгі тергеу сатысында берген мойындау түріндегі сөздеріңізбен толық расталды, өзіңіз отбасыңызды өлтіру жолын дәйекті түрде баяндап бердіңіз. Оның себебін де айттыңыз, соның ішінде әйеліңіз бен ұлыңыз қарсыласса деп пышақ және басқа заттарды алдын ала дайындадыңыз. Сот жазаның мөлшері мен түрі туралы шешім қабылдай отырып, қылмыстың ауырлығын, өлім түріндегі қайтарымсыз салдарларды, сондай-ақ толық немқұрайлылықпен, өз отбасы мүшелерінің өміріне салқынқандылықпен қарауды және қасақана өмірден айырған сотталушының жеке басын ескерді. Мұндай жағдайда сот сізді қоғамға ерекше қауіп төндіреді деген қорытындыға келді". Жанар Тілеубаева

Осылайша сот Нечаевқа қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіздік мекемесінде өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.​ Азаматтық талап қойылған жоқ.​

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
