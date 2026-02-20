#Референдум-2026
Қоғам

Әйелі мен кәмелетке толмаған ұлын өлтірген қазақстандық өмір бойына сотталды

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 14:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қостанай облысы Аманқарағай ауылында болған қос кісі өлтіру дерегі бойынша сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қостанай облыстық соты баспасөз қызметінің 2026 жылғы 20 ақпанда мәлімдеуінше, өткен жылдың 29 қыркүйегіне қараған түні айыпталушы үйінде отырып, жұбайына деген қызғаныш сезімімен және ажырасқысы келмей, онымен арадағы мәселені шешуге бел буған.

"Пышақпен қаруланған айыпталушы жұбайының бөлмесіне бара жатқанда кәмелетке толмаған ұлын оятып алған. Әкесімен болған жағдайға араласқан баласына ол бірнеше рет пышақ жарақатын салған", – делінген хабарламада.

Осы кезде оянған жұбайы ұлын қорғауға тырысқанымен, айыпталушы оған да бірнеше мәрте пышақ сұққан.

Көптеген пышақ жарақаттарының салдарынан кәмелетке толмаған ұлы мен жұбайы оқиға орнында көз жұмды.

Сотта айыпталушының қызы анасы мен бауырын қайтарып алу мүмкін еместігін айтып, әкесіне жеңілдік жасауды сұраған. Ал айыпталушы өз кінәсін толық мойындамай, адам өлтіру ниеті болмағанын мәлімдеді.

"Сотталушының жеке басын, жасаған қылмысының сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәрежесін, сондай-ақ сот талқылауы барысында анықталған мән-жайларды ескере отырып, сот Н.-ға қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіздік мекемесінде өтеумен өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады", – деп хабарлады сот.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Қос кісі өлтіру оқиғасы елді мекен тұрғындарын дүр сілкіндірді. Күдікті қылмыс орнынан қашып кеткендіктен, тұрғындар сыртқа шығуға қорыққан.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
