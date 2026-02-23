Маңғыстауда арнайы бөлімше сарбаздары құбыр ұрлаумен айналысқан қылмыстық топты құрықтады
Lada.kz басылымының мәліметінше, 2026 жылғы 17 ақпанда Жаңаөзен полиция басқармасына № 1 мұнай-газ өндіру басқармасының аумағынан ұрлық туралы дабыл белгісі келіп түсті. Ол жерден диаметрі 720 мм болатын пайдаланылған өндірістік құбырлар партиясы шығарылып, содан кейін олар қара металл қабылдау орнына өткізілген.
2026 жылғы 19 ақпанда Маңғыстау облысы прокуратурасының үйлестіруімен шұғыл іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция қызметкерлері жедел әрекет ету арнайы бөлімшесімен бірлесіп, құқыққа қайшы қызметтің алдын алды. Іс-шаралар су, әуе және теміржол көлігіндегі қылмыстардың алдын алу және анықтау бойынша жедел-профилактикалық жұмыс шеңберінде жүргізілді.
"Тергеу мәліметтері бойынша, күдіктілер квазимемлекеттік сектор субъектісіне тиесілі диаметрі 720 мм өнеркәсіптік құбырларды ұрлау үшін жалған құжаттарды пайдаланып, содан кейін оларды металл қабылдау орнына өткізген. Металл қабылдау орындарының бірін тексеру барысында көрсетілген диаметрдегі 24 құбыр табылып, тәркіленді. Тәркіленген мүлік заңды иесіне сақтауға берілді". Маңғыстау облысының полиция департаменті
Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары қолға алынды.