Құқық

Қарағанды тұрғындарын 20 миллион теңгеге алдап, ізін суытқан алаяқ ұсталды

Маңғыстау облысы, Қарағанды, алаяқтық, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 19:48
Маңғыстау облысында Қарағанды тұрғындарын 20 миллион теңгеге алдап, ізін суытқан алаяқ ұсталды. Бұл туралы 2026 жылы 25 ақпанда өңірдің полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, 26 жастағы күдікті өзін терезе орнатушы ретінде таныстырып, 32 адамнан алдын ала төлем алып, ізін суытқан.

"Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде ол Маңғыстау облысында жалдамалы пәтерде жатқан жерінен ұсталды. Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынып, тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция азаматтарды қызмет үшін алдын ала төлем жасағанда сақ болуға шақырады", делінген полиция хабарламасында.

Қарағандылық алаяқ тұрғындарды 20 миллион теңгеге алдап кетті.

Бұған дейін Жамбыл облысында жұмыс берушінің кесірінен шетелдік ерлі-зайыптылар сот залынан бір-ақ шыққанын жазғанбыз.

