Қазақстанда бақыланатын есірткі және психотроптық заттардың тізімі жаңартылды
Медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есірткі құралдары мен психотроптық заттар тізімінде "Есірткі құралдары" бөлімі жаңа заттармен толықтырылды:
- Дигидроэторфин
- 2-метил-АР-237
- Ремифентанил
- Этонитазепин
- 7-Гидроксимитрагинин
"Психотроптық заттар" бөлімі мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылды:
- Гексагидроканнабинол
Бұдан басқа, медициналық мақсаттарда пайдаланылатын және қатаң бақылаудағы есірткі құралдары мен психотроптық заттар тізіміндегі "Есірткі құралдары" бөлімі келесі жолдармен толықтырылды:
- р-Аминопропиофенон
- Пропанидид
"Психотроптық заттар" бөлімі де жаңа заттармен толықтырылған:
- Клонидин
- Фенатин
- Буторфанол
- Сальвинорин А
- Тианептин
- Модафинил
Бақылаудағы прекурсорлардың (есірткі мен психотроптық заттарды заңсыз өндіруде жиі қолданылатын химиялық және өсімдік заттарының) тізімі жаңа редакцияда жазылды.
1- тізбе:
- N-ацетилантранил қышқылы
- Изосафрол
- Лизерг қышқылы
- 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
- Норфентанил
- Норефедрин
- Пиперонал
- Псевдоэфедрин
- Сафрол 1-фенил-2-пропанон
- Эргометрин
- Эрготамин
- Эфедрин
- Эфедра шөбі
- Метил-3 – (1,3-бензодиоксол-5-ил) – 2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)
- 3-1, 3-Бензодиоксол-5-ил) – 2-метилоксиран-2-карбон қышқылы (ПМК-глицидтік қышқыл)
- Альфа-ацетилфенилацетонитрил
- 1 – (2-фенилэтил) – 4-анилинопиперидин N-фенил-1 – (2-ацилэтил) пиперидин 4-амин
- N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил) пиперидин-4-он) (NPP)
- 2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он
- 2-бром-1-фенилпентан-1-он
- 1-фенилпентан-1-он
- 1 – (1,3-Бензодиоксол-5-ил) пентан-1-он
- 2-бром-1-фенилгексан-1-он
- 2-бром-1-фенилпропан-1-он
- 2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1-он
- 1 – (4-Метилфенил) пентан-1-он
- 1 – (4-Метоксифенил) пентан-1-он
- 1-(3,4-Диметилфенил) пентан-1-он
- 1 – (4-Фторфенил) пентан-1-он
- 1-boc-4-AP (терт-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат)
- 4-AR (N-Фенил-4-пиперидинамин)
- N-метилэфедрин
- Аллилбензол
- Бензальдегид
- 1-Бензил-3-метил-4-пиперидинон
- Бромды этил
- 1-бром-2-фенилетан
- Бутиролактон және оның изомерлері
- 1,4-бутандиол
- 1-диметиламино-2-пропанол
- 1-диметиламино-2-хлорпропан
- 2,5-диметоксибензальдегид
- Метилакрилат
- Метилметакрилат
- 3-Метил-1-фенетил-4-пиперидинон
- N-(3-Метил-4-пиперидинил) анилин
- N-(3-Метил-4-пиперидинил)пропионанилид
- 4-метоксибензилметилкетон
- 1-фенил-2-нитропропен
- Фенетиламин
- 1-хлор-2-фенилетан
- Циклогексиламин
- Дифенилацетонитрил
- 1 – (4-метилфенил) – 2-пропанон
- 1 – (4-Метилфенил) – 2-нитропропен
- 1 – (1-циклогексен-1-ил) пиперидин
- 2-Диметиламино-1-хлорпропан
- Метил-альфа-фенилацетоацетат
- Альфа-фенилацетоацетамид
- Нитроэтан
- Дифенил сірке қышқылы
- Метилфенилацетат
- Этилфенилацетат
- Тізбе 2:
- Сірке қышқылы ангидриді
- Антранил қышқылы
- Ацетон
- Ацетилхлорид
- Ацетонитрил
- Бензилхлорид
- Бензилцианид
- Метиламин
- Метилэтилкетон
- Нитрометан
- Калий перманганаты
- Пиперидин
- Күкірт қышқылы
- Тұз қышқылы
- Тетрагидрофуран
- Тионилхлорид
- Толуол
- Сірке қышқылы
- Фенилацет қышқылы
- Этил эфирі (диэтил эфирі)
Сондай-ақ заңсыз айналымда табылған есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтары мен прекурсорларын шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте жаңартылды.
Қаулы 2026 жылғы 9 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.