Құқық

Қазақстанда бақыланатын есірткі және психотроптық заттардың тізімі жаңартылды

27.02.2026 14:54
Үкіметтің 2026 жылғы 24 ақпандағы қаулысымен ҚР-да бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізіміне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есірткі құралдары мен психотроптық заттар тізімінде "Есірткі құралдары" бөлімі жаңа заттармен толықтырылды:

  • Дигидроэторфин
  • 2-метил-АР-237
  • Ремифентанил
  • Этонитазепин
  • 7-Гидроксимитрагинин

"Психотроптық заттар" бөлімі мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылды:

  • Гексагидроканнабинол

Бұдан басқа, медициналық мақсаттарда пайдаланылатын және қатаң бақылаудағы есірткі құралдары мен психотроптық заттар тізіміндегі "Есірткі құралдары" бөлімі келесі жолдармен толықтырылды:

  • р-Аминопропиофенон
  • Пропанидид

"Психотроптық заттар" бөлімі де жаңа заттармен толықтырылған:

  • Клонидин
  • Фенатин
  • Буторфанол
  • Сальвинорин А
  • Тианептин
  • Модафинил

Бақылаудағы прекурсорлардың (есірткі мен психотроптық заттарды заңсыз өндіруде жиі қолданылатын химиялық және өсімдік заттарының) тізімі жаңа редакцияда жазылды.

1- тізбе:

  • N-ацетилантранил қышқылы
  • Изосафрол
  • Лизерг қышқылы
  • 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
  • Норфентанил
  • Норефедрин
  • Пиперонал
  • Псевдоэфедрин
  • Сафрол 1-фенил-2-пропанон
  • Эргометрин
  • Эрготамин
  • Эфедрин
  • Эфедра шөбі
  • Метил-3 – (1,3-бензодиоксол-5-ил) – 2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)
  • 3-1, 3-Бензодиоксол-5-ил) – 2-метилоксиран-2-карбон қышқылы (ПМК-глицидтік қышқыл)
  • Альфа-ацетилфенилацетонитрил
  • 1 – (2-фенилэтил) – 4-анилинопиперидин N-фенил-1 – (2-ацилэтил) пиперидин 4-амин
  • N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил) пиперидин-4-он) (NPP)
  • 2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он
  • 2-бром-1-фенилпентан-1-он
  • 1-фенилпентан-1-он
  • 1 – (1,3-Бензодиоксол-5-ил) пентан-1-он
  • 2-бром-1-фенилгексан-1-он
  • 2-бром-1-фенилпропан-1-он
  • 2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1-он
  • 1 – (4-Метилфенил) пентан-1-он
  • 1 – (4-Метоксифенил) пентан-1-он
  • 1-(3,4-Диметилфенил) пентан-1-он
  • 1 – (4-Фторфенил) пентан-1-он
  • 1-boc-4-AP (терт-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат)
  • 4-AR (N-Фенил-4-пиперидинамин)
  • N-метилэфедрин
  • Аллилбензол
  • Бензальдегид
  • 1-Бензил-3-метил-4-пиперидинон
  • Бромды этил
  • 1-бром-2-фенилетан
  • Бутиролактон және оның изомерлері
  • 1,4-бутандиол
  • 1-диметиламино-2-пропанол
  • 1-диметиламино-2-хлорпропан
  • 2,5-диметоксибензальдегид
  • Метилакрилат
  • Метилметакрилат
  • 3-Метил-1-фенетил-4-пиперидинон
  • N-(3-Метил-4-пиперидинил) анилин
  • N-(3-Метил-4-пиперидинил)пропионанилид
  • 4-метоксибензилметилкетон
  • 1-фенил-2-нитропропен
  • Фенетиламин
  • 1-хлор-2-фенилетан
  • Циклогексиламин
  • Дифенилацетонитрил
  • 1 – (4-метилфенил) – 2-пропанон
  • 1 – (4-Метилфенил) – 2-нитропропен
  • 1 – (1-циклогексен-1-ил) пиперидин
  • 2-Диметиламино-1-хлорпропан
  • Метил-альфа-фенилацетоацетат
  • Альфа-фенилацетоацетамид
  • Нитроэтан
  • Дифенил сірке қышқылы
  • Метилфенилацетат
  • Этилфенилацетат
  • Тізбе 2:
  • Сірке қышқылы ангидриді
  • Антранил қышқылы
  • Ацетон
  • Ацетилхлорид
  • Ацетонитрил
  • Бензилхлорид
  • Бензилцианид
  • Метиламин
  • Метилэтилкетон
  • Нитрометан
  • Калий перманганаты
  • Пиперидин
  • Күкірт қышқылы
  • Тұз қышқылы
  • Тетрагидрофуран
  • Тионилхлорид
  • Толуол
  • Сірке қышқылы
  • Фенилацет қышқылы
  • Этил эфирі (диэтил эфирі)

Сондай-ақ заңсыз айналымда табылған есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтары мен прекурсорларын шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте жаңартылды.

Қаулы 2026 жылғы 9 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
