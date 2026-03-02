#Референдум-2026
Құқық

Желідегі дүрбелең: Денсаулық сақтау министрлігі педиатриялық учаскелердің тағдырына қатысты ой білдірді

Педиатрия, учаскелер, қысқарту, әлеуметтік желі, сыбыс, фейк, Денсаулық сақтау министрлігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 19:29 Сурет: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрлігі педиатриялық учаскелер қысқармайтынын, дегенмен балаларға медициналық көмек көрсетудің жаңа кеңейтілген кешенді моделі енгізіліп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Nofake.kz мәліметінше, педиатрия саласындағы өзгерістерді талқылаған әлеуметтік желі қолданушылары учаскелер санының қысқару ықтималдылығын да сөз ете бастаған. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі жаңашылдық қысқартуға емес, жүйені нығайтуға бағытталғанын нақтылады.

"Бұл арада педиатриялық учаскелерді қысқарту және жүйені әлсірету туралы емес, балаларды медициналық қолдаудың жаңа кеңейтілген кешенді моделін енгізу туралы сөз болуда. Министрлік педиатриялық қызметті нығайту бойынша дәйекті жұмысты ары қарай да жалғастыруда және әрбір балаға білікті медициналық көмектің қолжетімділігін сақтауға кепілдік береді", делінген хабарламада.

Бұған дейін Қазақстанда педиатриялық көмек көрсету стандарттары жаңартылғаны хабарланған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Елімізде педиатриялық көмек көрсетудің бірқатар қағидалары өзгерді
13:57, 02 желтоқсан 2024
Елімізде педиатриялық көмек көрсетудің бірқатар қағидалары өзгерді
Денсаулық сақтау министрлігі вакцинацияға қатысты маңызды мәлімдеме жасады
09:16, 28 сәуір 2025
Денсаулық сақтау министрлігі вакцинацияға қатысты маңызды мәлімдеме жасады
Денсаулық сақтау министрлігі балаларға паллиативтік медициналық көмек көрсету стандартын бекітті
14:22, 23 желтоқсан 2025
Денсаулық сақтау министрлігі балаларға паллиативтік медициналық көмек көрсету стандартын бекітті
