Желідегі дүрбелең: Денсаулық сақтау министрлігі педиатриялық учаскелердің тағдырына қатысты ой білдірді
Денсаулық сақтау министрлігі педиатриялық учаскелер қысқармайтынын, дегенмен балаларға медициналық көмек көрсетудің жаңа кеңейтілген кешенді моделі енгізіліп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Nofake.kz мәліметінше, педиатрия саласындағы өзгерістерді талқылаған әлеуметтік желі қолданушылары учаскелер санының қысқару ықтималдылығын да сөз ете бастаған. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі жаңашылдық қысқартуға емес, жүйені нығайтуға бағытталғанын нақтылады.
"Бұл арада педиатриялық учаскелерді қысқарту және жүйені әлсірету туралы емес, балаларды медициналық қолдаудың жаңа кеңейтілген кешенді моделін енгізу туралы сөз болуда. Министрлік педиатриялық қызметті нығайту бойынша дәйекті жұмысты ары қарай да жалғастыруда және әрбір балаға білікті медициналық көмектің қолжетімділігін сақтауға кепілдік береді", делінген хабарламада.
Бұған дейін Қазақстанда педиатриялық көмек көрсету стандарттары жаңартылғаны хабарланған болатын.
