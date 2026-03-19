Құқық

Тегін дәрілік заттардың тізбесі жаңа препаратпен толықтырылады

19.03.2026
Денсаулық сақтау министрлігі белгілі бір аурулары (жағдайлары) бар ҚР азаматтарының жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен амбулаториялық қамтамасыз ету үшін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне өзгерістер дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ДСМ Формулярлық комиссиясының шешімдері негізінде "Карипразин" дәрілік заты (психикалық аурулар кезінде) енгізілген.

"Карипразин" дәрілік затын амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тізбесіне енгізу шизофрения және биполярлық аффективті бұзылулары бар пациенттер үшін бағытталған.

"Орта мерзімді перспективада (12-24 ай ішінде) қазіргі заманғы терапияның қолжетімділігін арттыруға, емдеуге бейілділікті арттыруға, өршу жиілігін төмендетуге және қайта емдеуге жатқызуға, сондай-ақ стационарлық көмекке жұмсалатын шығындарды қысқарту есебінен денсаулық сақтау жүйесінің шығындарын оңтайландыруға бағытталған",- делінген ақпаратта.

Құжатта процеске қатысушылар үшін, ең алдымен, шизофрения және биполярлық аффективті бұзылыс диагнозы қойылған пациенттер үшін жаңа препаратты жеңілдетілген дәрі-дәрмектер тізіміне енгізу туралы білу маңызды делінген.

Медициналық мекемелер мен дәріханалар амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аясында осы препараттың болуын қамтамасыз етуі керек. Денсаулық сақтау министрлігі осы өзгерістің тиімділігі мен әлеуметтік-экономикалық салдарын қадағалап отыруы қажет.

Осылайша, жоба ауыр психикалық ауруларды емдеуге арналған қолжетімді дәрі-дәрмек нұсқаларын кеңейту арқылы Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесін жақсартуға бағытталған.

Бұйрық жобасы 2 сәуірге дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
