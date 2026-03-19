Тегін дәрілік заттардың тізбесі жаңа препаратпен толықтырылады
ҚР ДСМ Формулярлық комиссиясының шешімдері негізінде "Карипразин" дәрілік заты (психикалық аурулар кезінде) енгізілген.
"Карипразин" дәрілік затын амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тізбесіне енгізу шизофрения және биполярлық аффективті бұзылулары бар пациенттер үшін бағытталған.
"Орта мерзімді перспективада (12-24 ай ішінде) қазіргі заманғы терапияның қолжетімділігін арттыруға, емдеуге бейілділікті арттыруға, өршу жиілігін төмендетуге және қайта емдеуге жатқызуға, сондай-ақ стационарлық көмекке жұмсалатын шығындарды қысқарту есебінен денсаулық сақтау жүйесінің шығындарын оңтайландыруға бағытталған",- делінген ақпаратта.
Құжатта процеске қатысушылар үшін, ең алдымен, шизофрения және биполярлық аффективті бұзылыс диагнозы қойылған пациенттер үшін жаңа препаратты жеңілдетілген дәрі-дәрмектер тізіміне енгізу туралы білу маңызды делінген.
Медициналық мекемелер мен дәріханалар амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аясында осы препараттың болуын қамтамасыз етуі керек. Денсаулық сақтау министрлігі осы өзгерістің тиімділігі мен әлеуметтік-экономикалық салдарын қадағалап отыруы қажет.
Осылайша, жоба ауыр психикалық ауруларды емдеуге арналған қолжетімді дәрі-дәрмек нұсқаларын кеңейту арқылы Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесін жақсартуға бағытталған.
Бұйрық жобасы 2 сәуірге дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.