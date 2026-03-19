#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Құқық

Сенат ХААҰ-ның негізгі органдарын кеңейту туралы хаттаманы ратификациялады

Сенат Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 16:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сенат Халықаралық азаматтық авиация ұйымы туралы конвенцияға енгізілген, ХААҰ органдарының құрамын кеңейтуді көздейтін хаттамаларды ратификациялады. Бұл Қазақстанға жаһандық авиациялық саясатты қалыптастыруға белсендірек қатысуға мүмкіндік береді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Құжатқа берілген қорытындыда Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияның 50 а) және 56-баптарына өзгерістер енгізуді көздейтін хаттамалар 2016 жылғы 6 қазанда Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ХААҰ) 39-сессиясында қабылданғаны көрсетілген. Бұл хаттамалар 1944 жылғы Чикаго конвенциясына қатысушы барлық мемлекеттер үшін ратификациялауға ашық.

"Енгізілетін өзгерістердің мәні – ХААҰ Кеңесінің құрамын 36 мемлекеттен 40 мемлекетке дейін ұлғайту. Бұл мүше мемлекеттердің неғұрлым әділ, теңгерімді және географиялық тұрғыдан кеңінен ұсынылуын қамтамасыз етуге бағытталған. Сондай-ақ, ХААҰ-ның Аэронавигациялық комиссиясының құрамын 19 мүшеден 21 мүшеге дейін көбейту қарастырылған. Бұл техникалық сараптаманы күшейтіп, ұйымның нормативтік қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 2022 жылы өткен ХААҰ Ассамблеясының 41-сессиясында мүше мемлекеттер ұйым органдарын реформалау қажеттігін мойындап, тиісті хаттамаларды жедел ратификациялауға шақыратын қарар қабылдады. Өзгерістердің күшіне енуі үшін 128 мемлекеттің ратификациясы қажет. Қазіргі уақытта бұл өзгерістерді 120 мемлекет ратификациялаған",- делінген ақпаратта.

Аталған хаттамаларды ратификациялау Қазақстанға халықаралық авиациялық саясатты қалыптастыруға белсенді қатысу мүмкіндігін кеңейтеді. Сонымен қатар, бұл еліміздің ХААҰ органдарына мүше болуына үміткер ретінде ұсынылуына алғышарттар жасайды.

Бұған дейін Жоғарғы сот судьясы қызметінен босатылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Сенат Түркі әлемі елдерінің азаматтық қорғау механизмі туралы келісімді ратификациялады
13:42, 11 наурыз 2026
Сенат Түркі әлемі елдерінің азаматтық қорғау механизмі туралы келісімді ратификациялады
Сенат Халықаралық Қайта Құру және даму банкімен қарыз туралы келісімді ратификациялады
12:16, 26 маусым 2025
Сенат Халықаралық Қайта Құру және даму банкімен қарыз туралы келісімді ратификациялады
Сенат Нахичеван келісіміне енгізілген түзетулерді ратификациялады
14:21, 08 мамыр 2025
Сенат Нахичеван келісіміне енгізілген түзетулерді ратификациялады
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
16:24, Бүгін
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
16:09, Бүгін
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
15:44, Бүгін
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
15:26, Бүгін
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
