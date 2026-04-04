#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Құқық

Түркістан облысында өзін зорлады деп жалған айғақ берген азаматша бес жылға сотталды

Зорлау, Түркістан облысы, жалған айғақ, азаматша, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.04.2026 14:41 Сурет: pexels
Түркістан облысы Сарыағаш аудандық сотында Қылмыстық кодекстің 420-бабы 2-бөлігімен, яғни сотта көрінеу жалған айғақтар беру бойынша адвокатқа қатысты үкім шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 4 сәуірде өңір прокуратурасы хабарлады:

"Бұған дейін жәбірленуші азаматша өзін зорлағаны туралы іспен басты сот талқысы барысында күдіктіні қылмыстан жалтарту мақсатында бастапқы шыншыл жауабынан бас тартып, көрінеу жалған айғақ берген. Сәйкесінше арнайы прокурорлар жәбірленуші азаматшаға қатысты ҚК-нің 420-бабы 2-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп, нәтижесімен соңғыны мұндай әрекетке адвокаты айдап салғанын анықтаған.  2026 жылы 18 ақпанда сот үкімімен адвокат пен азаматша кінәлі деп танылып,  оларға 5 және 6,5 жылға тисінше бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды".

Прокуратура органдары азаматтарды қылмыстық процесте шынайы айғақтарды беруге шақырады.

Көрінеу жалған жауап беру заңмен қатаң жауаптылыққа әкеп соғады.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Сот тергеу изоляторында әйелді зорлады деп айыпталған полицейге үкім шығарды
18:15, 22 мамыр 2025
Сот тергеу изоляторында әйелді зорлады деп айыпталған полицейге үкім шығарды
Түркістан облысында жүргізуші куәлігін жасап беремін деп жалған уәде берген алаяқ анықталды
21:09, 26 ақпан 2024
Түркістан облысында жүргізуші куәлігін жасап беремін деп жалған уәде берген алаяқ анықталды
Қостанай облысында адвокат сотталды
17:57, 03 мамыр 2024
Қостанай облысында адвокат сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 сәуір 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 сәуір 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 сәуір 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 сәуір 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: