Президент көші-қон саясатын жетілдіру туралы жарлыққа қол қойды
Атап айтқанда, көші-қон саясатының тәсілдері жаңа редакцияда баяндалған: Қазақстан рұқсат-квоталық модельден ынталандырушы модельге өтеді. Реформаның негізгі мақсаты – республиканы инвестициялар мен таланттарды тартатын өңірлік хабқа айналдыру. Үкіметке ауқымды өзгерістерді 2026 жылдың соңына дейін толық іске асыру тапсырылды.
Визалардың жаңа түрлері және "Алтын виза"
Қолданыстағы визалық санаттар біріктіріледі. Қазақстанда келесі визалар енгізіледі:
- Бизнес-виза – инвесторлар мен директорлар кеңесі мүшелері үшін;
- Білікті жұмысшы визасы – ғалымдар, дәрігерлер, мәдениет қайраткерлері және әлемнің жетекші жоғары оқу орындарының түлектері үшін;
- Уақытша жұмыс визасы – нақты инвестициялық жобаларға қатысушылар үшін.
Ерекше назар "Алтын визаға" аударылады. Оны инвесторлар мен білікті кадрлар ала алады (IT мамандары үшін күту мерзімі небәрі бір ай). Мұндай визаның иелеріне мемлекеттік қызметтерге қол жеткізуде Қазақстан азаматтарына теңестірілген құқықтар беріледі.
Салықтар және резиденттің ID-і
"Алтын визаның" иелері мен олардың отбасы мүшелеріне бірқатар жеңілдіктер беріледі:
- Салықтан босату: жеке табыс салығы (ЖТС), мүлік және жер салығы алынып тасталады
- Есептілікті жеңілдету: табысты жалпы декларациялаудан босату
- Цифрлық ID: жеке куәлікті алмастыратын резиденттің сәйкестендіру құжаты енгізіледі, ол мемлекеттік және қаржылық қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді
- Дипломдарды тану: жетекші шетелдік ЖОО дипломдары нострификациясыз автоматты түрде танылады
QazETA цифрлық платформасы және e-Residency
Шетел азаматтары үшін "QazETA" бірыңғай платформасы іске қосылады, оның ішінде "e-Residency" модулі болады. Ол "бір терезе" қағидаты бойынша қашықтан өтініш беруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ "e-Residency Invest" бағдарламасы енгізіледі, ол электрондық резиденттерге банктер-партнерлер арқылы Қазақстан мен АХҚО жобаларына инвестиция салуға мүмкіндік береді.
Ағылшын тілді орта және AI Hub
Астана мен Алматыда ағылшын тілді қызмет көрсету міндетті болатын аймақтар пайда болады. Бұл ауруханаларға, мектептерге, ХҚКО-ға, полицияға және коммуналдық қызметтерге қатысты болады. Сонымен қатар Алматыда жасанды интеллект әзірлеушілеріне арналған "Almaty AI Hub" іске қосылады.
АХҚО-дағы өзгерістер
Жарлық "Астана" халықаралық қаржы орталығының жұмысына да өзгерістер енгізеді. Атап айтқанда, салық резиденті мәртебесін алу үшін елде болу мерзімі 90 күннен 30 күнге дейін қысқарады, бұл ведомствоны инвесторлар үшін тартымды етеді.
Ұлттық банк пен салалық агенттіктерге жаңа резиденттер үшін қолайлы қаржылық режим қалыптастыру, соның ішінде реттеуші "құмсалғыш" арқылы арнайы төлем карталарын шығару тапсырылды.
Жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Айта кетейік, 21 сәуірде Премьер-Министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева көші-қон саясатын жетілдіру және жоғары білікті мамандарды тарту шаралары туралы жүргізіліп жатқан жұмыстар жөнінде хабарлаған болатын.