Президент "Әл-Фараби" орденін құру туралы Жарлыққа қол қойды
Фото: akorda.kz
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 20 сәуірде "Әл-Фараби" орденін құру туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарлыққа сәйкес, Қазақстанда жаңа мемлекеттік награда – "Al-Farabi" ордені ресми түрде бекітілді.
Үкіметке: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік наградалар туралы" заңына тиісті толықтырулар енгізуді қамтамасыз ету; Жарлықтан туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдау тапсырылды.
Ал Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне "Әл-Фараби" орденінің эскизін әзірлеу міндеті жүктелді. Жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Бұл награда ғылым, білім, мәдениет және рухани даму салаларында елеулі жетістікке жеткен азаматтарға табысталады.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript