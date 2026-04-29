Қоғам

Президент "Әл-Фараби" орденін құру туралы Жарлыққа қол қойды

29.04.2026 11:37 Фото: akorda.kz
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 20 сәуірде "Әл-Фараби" орденін құру туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарлыққа сәйкес, Қазақстанда жаңа мемлекеттік награда – "Al-Farabi" ордені ресми түрде бекітілді.

Үкіметке: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік наградалар туралы" заңына тиісті толықтырулар енгізуді қамтамасыз ету; Жарлықтан туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдау тапсырылды.

Ал Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне "Әл-Фараби" орденінің эскизін әзірлеу міндеті жүктелді. Жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Бұл награда ғылым, білім, мәдениет және рухани даму салаларында елеулі жетістікке жеткен азаматтарға табысталады.

