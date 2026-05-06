#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Құқық

Қазақстанда емханаларға бекітудің жаңа қағидалары әзірленді

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарына азаматтарды бекіту қағидаларына өзгерістер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсынылатын шаралар медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға, бекіту рәсімін жеңілдетуге және халыққа қызмет көрсету сапасын жақсартуға бағытталған.

Құжат бекітудің қолданыстағы тәртібін нақтылауды қарастырады. Атап айтқанда, азаматты меншік нысанына қарамастан бір емханаға бекіту қағидатын бекіту, сондай-ақ медициналық ұйымдарға қызмет көрсетудің аумақтық шекараларын айқындау ұсынылады.

Сонымен қатар, жоба жыл сайынғы бекіту науқанын жоюды қарастырады. Бұл ретте медициналық ұйымды еркін таңдау құқығы және көшу кезінде немесе пациенттің қалауы бойынша емхананы ауыстыру мүмкіндігі сақталады.

Сондай-ақ студенттерді, курсанттарды және әскери қызметшілерді қоса алғанда, халықтың жекелеген санаттарын бекіту тәртібі нақтыланады. Отбасылық бағдарланған тәсілді сақтау және патронаттық байқауды қамтамасыз ету үшін балалар мен жүкті әйелдерді бекітуге ерекше назар аударылады.

Ұсынылатын өзгерістер шеңберінде ерікті медициналық сақтандыру шарттары шеңберінде бекіту практикасын алып тастау жоспарлануда. Бұл ретте ерікті медициналық сақтандыру бойынша көрсетілетін қызметтерді алу пациенттің таңдауы бойынша медициналық ұйыммен шарт негізінде жүзеге асырылатын болады.

Денсаулық сақтау министрлігі ұсынылатын өзгерістер неғұрлым ыңғайлы және ашық бекіту жүйесін қалыптастыруға, пациенттерді байқаудың үздіксіздігін қамтамасыз етуге және профилактикалық жұмыстың тиімділігін арттыруға бағытталғанын атап өтті.

Өзгерістер нақтылаушы сипатқа ие, медициналық көмек көрсету тәртібін қозғамайды және халық үшін жағымсыз салдарға әкеп соқпайтыны атап өтіледі.

Жаңа тәсілдер медициналық-санитариялық алғашқы көмектің сапасын арттыруға, емханаларға жүктемені жоспарлауды жақсартуға және азаматтарды тұрақты медициналық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп күтілуде.

Құжат 22 мамырға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда шетелдік мамандарды тартудың жаңа тетіктері әзірленді
17:27, Бүгін
Қазақстанда шетелдік мамандарды тартудың жаңа тетіктері әзірленді
Қазақстанда емханаларға тіркелу мерзімдері мен ережелері өзгертіледі
16:29, 11 қараша 2024
Қазақстанда емханаларға тіркелу мерзімдері мен ережелері өзгертіледі
Астаналықтарға емханаларға тіркелу туралы жағымды жаңалық хабарланды
16:11, 26 тамыз 2025
Астаналықтарға емханаларға тіркелу туралы жағымды жаңалық хабарланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: