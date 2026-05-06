Қазақстанда емханаларға бекітудің жаңа қағидалары әзірленді
Ұсынылатын шаралар медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға, бекіту рәсімін жеңілдетуге және халыққа қызмет көрсету сапасын жақсартуға бағытталған.
Құжат бекітудің қолданыстағы тәртібін нақтылауды қарастырады. Атап айтқанда, азаматты меншік нысанына қарамастан бір емханаға бекіту қағидатын бекіту, сондай-ақ медициналық ұйымдарға қызмет көрсетудің аумақтық шекараларын айқындау ұсынылады.
Сонымен қатар, жоба жыл сайынғы бекіту науқанын жоюды қарастырады. Бұл ретте медициналық ұйымды еркін таңдау құқығы және көшу кезінде немесе пациенттің қалауы бойынша емхананы ауыстыру мүмкіндігі сақталады.
Сондай-ақ студенттерді, курсанттарды және әскери қызметшілерді қоса алғанда, халықтың жекелеген санаттарын бекіту тәртібі нақтыланады. Отбасылық бағдарланған тәсілді сақтау және патронаттық байқауды қамтамасыз ету үшін балалар мен жүкті әйелдерді бекітуге ерекше назар аударылады.
Ұсынылатын өзгерістер шеңберінде ерікті медициналық сақтандыру шарттары шеңберінде бекіту практикасын алып тастау жоспарлануда. Бұл ретте ерікті медициналық сақтандыру бойынша көрсетілетін қызметтерді алу пациенттің таңдауы бойынша медициналық ұйыммен шарт негізінде жүзеге асырылатын болады.
Денсаулық сақтау министрлігі ұсынылатын өзгерістер неғұрлым ыңғайлы және ашық бекіту жүйесін қалыптастыруға, пациенттерді байқаудың үздіксіздігін қамтамасыз етуге және профилактикалық жұмыстың тиімділігін арттыруға бағытталғанын атап өтті.
Өзгерістер нақтылаушы сипатқа ие, медициналық көмек көрсету тәртібін қозғамайды және халық үшін жағымсыз салдарға әкеп соқпайтыны атап өтіледі.
Жаңа тәсілдер медициналық-санитариялық алғашқы көмектің сапасын арттыруға, емханаларға жүктемені жоспарлауды жақсартуға және азаматтарды тұрақты медициналық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп күтілуде.
Құжат 22 мамырға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.