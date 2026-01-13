#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару қағидалары әзірленді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 10:01 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі "Өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасын есептен шығару қағидаларын бекіту туралы" бұйрық жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатты әзірлеудің мақсаты – 2026 жылғы 1 қаңтар мен 31 наурыз аралығында негізгі берешек толық өтелген жағдайда өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару тәртібі мен шарттарын айқындау.

Қаржы министрлігінің мәліметінше, бұл шара бизнеске "таза парақтан" бастауға мүмкіндік береді. Яғни кәсіпкерлер өсімпұлдар мен айыппұлдардан босап, банктік шоттарды бұғаттан шығарып, мүлікке қойылған шектеулерді алып тастап, заңды қызметін кедергісіз жалғастыра алады.

Ведомствоның болжамынша, аталған қағидаларды қабылдау кәсіпкерлерді негізгі қарызын төлеуге ынталандырып, салықтық жүктемеден толық босауына жол ашады.

Аталған құжат 27 қаңтарға дейін көпшілік талқылауы үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
