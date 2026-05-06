Құқық

Жануарларға қатыгездік танытушыларға қатысты қылмыстық жауапкершілік қатаңдатылмақ

Ит, жануар, қатыгездік таныту, қылмыстық жауапкершілік, Мәжіліс, заң жобасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 17:44 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Мәжіліс депутаттары Қылмыстық кодекстегі жануарға қатыгездік танытуға қатысты баптың санкцияларын қайта қарауға ниетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәжіліс "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға Сенат ұсынған жаңа редакциямен келісті.

Депутаттар атап өткендей, Сенат қаралып отырған заңға қатысты бірқатар түзетулер енгізді. Олар қараусыз жануарлардың санын реттеу мәселелерін (тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда) жергілікті өкілді органдардың деңгейіне беруге қатысты.

"Үй жануарлары иелерінің жауапкершілігін арттыру үшін ҚР ӘҚБтК-нің 406-1 және 407-2-баптарына түзетулер енгізіліп, айыппұл мөлшері едәуір ұлғаяды", - дейді Мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин.

Сондай-ақ "қараусыз жануарлар" ұғымы нақтыланып, ветеринариялық қорытынды негізінде жануарларды жансыздандыру туралы шешім қабылдау туралы норма толықтырылды. Қылмыстық жазаны да қатайту ұсынылады.

"Қылмыстық кодекстің 316-бабының екі бөлімі бар. Біріншісі жануарға қатыгездік көрсетіп, оны жарақаттаған жағдайда, ең көп жаза - екі ай бас бостандығынан айыруды қарастырады. Біз оны 6 айға дейін арттыруды ұсынамыз. "Жануардың өліміне әкеліп соқтырған қатыгездік әрекет" туралы аталған баптың екінші бөлігінде ең ауыр жаза екі жылды қамтиды, қазір оны мүлкін тәркілеп немесе тәркілемей 5 жылға дейін көтеруді ұсынудамыз. Біз осындай ұсыныстарды алға тарттық, үкімет оң қорытынды берді. Екінші оқылымда біз осы ұсыныстарды талқылаймыз", - деді ол.

Жалпы алғанда, Мәжіліс қабылдаған заңның тұжырымдамасы өзгермейді, түзетулер тек нақтылау сипатына ие. Бұралқы иттерді қайтарымсыз аулау моделі сақталады.


