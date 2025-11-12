Қазақстанда медицина қызметкерлеріне күш қолданғаны үшін жазаны қатаңдату жоспарлануда
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Мәжіліс депутаттары 2025 жылғы 12 қарашада ҚР Қылмыстық кодексі мен Қылмыстық-процестік кодексіне енгізілетін түзетулерді қарауға алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түзетулер медицина қызметкерлеріне күш көрсету жағдайлары үшін жазаны қатаңдатуды көздейтін нормаларды қамтиды.
"Біз бұл маңызды заң жобасын дәрігерлер мен медициналық қызметкерлерді қорғау мақсатында дайындадық. Онда медицина қызметкерлеріне қарсы күш қолданғаны үшін жазаны айтарлықтай қатаңдатуды қамтамасыз ететін нақты нормалар ұсынылған. Соңғы жылдары мұндай жағдайлар көбейді: бір дәрігер жұмыс орнында соққыға жығылды, енді бірі жедел жәрдем шақырылған үйде қорланды", – деді депутат Асхат Аймағамбетов.
Оның пікірінше, мұндай жағдайлар қабылданбайды.
"Мемлекет басшысы бұл мәселені бірнеше рет көтерді, осы жазда президент депутаттардың бастамасын қолдап, үкіметке нақты шаралар қабылдауды тапсырды. Комитет осы құжатты қарауға дайын және сәйкес қорытынды дайындайды", – деп қосты спикер.
Еске салсақ, бұған дейін медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағандар үшін жазаны 12 жылға дейін бас бостандығынан айыруға күшейту жоспарда екені хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript