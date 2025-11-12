#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Қазақстанда медицина қызметкерлеріне күш қолданғаны үшін жазаны қатаңдату жоспарлануда

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 13:14 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Мәжіліс депутаттары 2025 жылғы 12 қарашада ҚР Қылмыстық кодексі мен Қылмыстық-процестік кодексіне енгізілетін түзетулерді қарауға алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулер медицина қызметкерлеріне күш көрсету жағдайлары үшін жазаны қатаңдатуды көздейтін нормаларды қамтиды.

"Біз бұл маңызды заң жобасын дәрігерлер мен медициналық қызметкерлерді қорғау мақсатында дайындадық. Онда медицина қызметкерлеріне қарсы күш қолданғаны үшін жазаны айтарлықтай қатаңдатуды қамтамасыз ететін нақты нормалар ұсынылған. Соңғы жылдары мұндай жағдайлар көбейді: бір дәрігер жұмыс орнында соққыға жығылды, енді бірі жедел жәрдем шақырылған үйде қорланды", – деді депутат Асхат Аймағамбетов.

Оның пікірінше, мұндай жағдайлар қабылданбайды.

"Мемлекет басшысы бұл мәселені бірнеше рет көтерді, осы жазда президент депутаттардың бастамасын қолдап, үкіметке нақты шаралар қабылдауды тапсырды. Комитет осы құжатты қарауға дайын және сәйкес қорытынды дайындайды", – деп қосты спикер.

Еске салсақ, бұған дейін медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағандар үшін жазаны 12 жылға дейін бас бостандығынан айыруға күшейту жоспарда екені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мәжіліс инвестициялық тартымдылықты арттыру үшін пайдалы қазбалар туралы заң жобасын мақұлдады
13:33, Бүгін
Мәжіліс инвестициялық тартымдылықты арттыру үшін пайдалы қазбалар туралы заң жобасын мақұлдады
Қазақстан медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін жазаны қатайтпақ
18:08, 12 ақпан 2024
Қазақстан медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін жазаны қатайтпақ
Мәжіліс ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салу жөніндегі түзетулерді қабылдады
13:05, Бүгін
Мәжіліс ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салу жөніндегі түзетулерді қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: