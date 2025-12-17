#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Қазақстанда медицина қызметкерлерін қорғау күшейтіледі

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 14:01 Фото: пресс-служба акимата Алматы
2025 жылғы 17 желтоқсанда Мәжіліс депутаттары Қылмыстық кодекс пен Қылмыстық-процестік кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңды екінші оқылымда қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Қорытындыда заң жобасының медицина қызметкерлері мен жедел медициналық жәрдем көлігінің жүргізушілерін қызметтік міндеттерін атқару кезінде физикалық күш қолданудан және қатыгездік әрекеттерден қорғауға бағытталған құқықтық негіздерді жетілдіруге арналғаны айтылған.

"Заң жобасында аталған тұлғаларға қатысты күш қолдану әрекеттері үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтетін құқықтық нормалар көзделген. Ол үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне жаңа бап енгізіліп, қылмыстың ауырлығына қарай жаза түрлері айыппұлдан бастап бас бостандығынан айыруға дейін белгіленеді. Сонымен қатар Қылмыстық-процестік кодексте осы санаттағы істер бойынша алдын ала тергеу мен анықтау жүргізу ішкі істер органдарының құзыретіне жатқызылған", – делінген құжатта.

Айта кетейік, 2025 жылғы 26 қарашада Мәжіліс депутаттары медицина қызметкерлеріне қатысты физикалық күш көрсету мен қатыгездік әрекеттері үшін жазаны қатаңдатуды көздейтін заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Фельдшердің өлімі: Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
14:38, Бүгін
Фельдшердің өлімі: Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді
Қазақстанда медицина қызметкерлеріне күш қолданғаны үшін жазаны қатаңдату жоспарлануда
13:14, 12 қараша 2025
Қазақстанда медицина қызметкерлеріне күш қолданғаны үшін жазаны қатаңдату жоспарлануда
Өзбекстанда көп әйел алуды насихаттауға және бетті жабуға тыйым салынады
20:58, 01 қараша 2023
Өзбекстанда көп әйел алуды насихаттауға және бетті жабуға тыйым салынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: