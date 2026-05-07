Құқық

Балаларын азаптаған ана: Шымкентте жантүршігерлік оқиғаның мән-жайы сотта ашығынан айтылды

Үтік, күйдіру, Шымкент, сот талқысы, балалар, ана, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 21:43 Сурет: pixabay
Балаларын аяусыз соққыға жығып, бірінің аузын шанышқымен күйдірген анаға енесі кешірім берді. Алайда, оны заң кешірмеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгінгі басты сот талқылауында дәлелдер мен дәйектердің бейнематериалы көрсетілді. Яғни, тергеу соты балалардан жауап алып, сол уақыттағы жағымсыз жайттарды сұрап білді. Балалар анасының, ұрып-соққанын, шанышқыны қыздырып басқанын, үтікпен күйдіргенін және өзен суына қыстың күні салғанын айтып берген, деп хабарлайды otyrar.kz.

Мұндай қатігездікті анасы да сот залында растады.

Алтын Білтебай, судья:

"Тергеуде берген жауаптарыңызды қуаттайсыз ба? Мына жерде жазғансыз. Ашуланып, шанышқыны газға қыздырып, Махмудтың аузын күйдірдім дегенсіз".

- Иә, қуаттаймын, - деді сотталушы.

- Сосын Махмудтың темекі шегіп тұрғанын көріп қалдым. Сосын, үтікті қосып, қыздырып оны бетіне, жамбасына, ішіне бастым деп жазғансыз. Растайсыз ба?

- Растаймын.

Сотталушы ана, кінәсін мойындап өкінетінін жеткізді.

"Денеге орташа ауыр жарақат салу салдары бас бостандығынан айыруға жатады", - дейді жәбірленушінің қорғаушысы.

Естеріңізге сала кетейік, жантүршігерлік оқиға жыл басында орын алған болатын. Туған анасы, бауыр еті балаларына ауыр дене жарқаттарын салған. Туыстарының айтуынша, 10 және 8 жастағы балаларға анасының көрсетпеген қорлығы жоқ. Тіпті, 5 сынып оқитын қызының шашын да қидалап тастаған. Қазіргі таңда барлық балалар мемлекеттің қарауында.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
