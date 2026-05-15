Құқық

Су ресурстары және ирригация министрлігінің функциялары жаңартылды

15.05.2026 15:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Үкіметтің 2026 жылғы 13 мамырдағы қаулысымен Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселен, жаңа редакцияда министрліктің міндеті баяндалған:

  • ҚР Кәсіпкерлік кодексіне және республиканың табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес тірек гидротехникалық құрылыстардың көмегімен сумен жабдықтау немесе су бұру саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің және қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілерінің каналдар арқылы су беру, суару үшін су беру және жер үсті ағынын реттеу жөніндегі қызметтер бөлігінде қызметін бақылауды және реттеуді жүзеге асыру;

Функциялардың бірі жаңа редакцияда да көрсетілген:

  • ҚР Кәсіпкерлік кодексіне және республиканың табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес табиғи монополиялар субъектілерінің және сумен жабдықтау немесе су бұру саласындағы қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілерінің каналдар арқылы су беру, суару үшін су беру және тірек гидротехникалық құрылыстардың көмегімен жер үсті ағынын реттеу жөніндегі қызметтер бөлігінде қызметін бақылауды және реттеуді жүзеге асырады.

Бұл ретте ереже Министрліктің жаңа функцияларымен толықтырылды:

  • бағаларды мемлекеттік реттеуді және қоғамдық маңызы бар нарық субъектісінің баға белгілеу тәртібі мен міндеттерінің сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
  • қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
  • қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілерінің бағаларына мониторингті жүзеге асырады;
  • қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілері өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) шекті бағаларды келіседі;
  • тауарларға (жұмыстарға) шекті бағаларды төмендетеді, қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілері сататын қызметтер), қоғамдық маңызы бар нарық субъектісіне Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген міндеттемелерді орындау туралы орындау үшін міндетті нұсқамалар енгізеді;
  • қоғамдық маңызы бар нарық субъектісін ол орындалмаған жағдайда нұсқамада көрсетілген әрекеттерді жасауға мәжбүрлеу туралы сотқа талап қояды.

2026 жылдың 12 шілдесінен бастап жаңа функция іске қосылды:

  • Мемлекеттік басқарудың тиісті салаларына басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен бірлесіп, табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерімен технологиялық байланысты көрсетілетін қызметтер тізбесін бекітеді.

Қаулы бірқатар тармақтарды қоспағанда, оған қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

