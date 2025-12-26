Экология және табиғи ресурстар министрлігіне жаңа функциялар берілді
ҚР Үкіметінің 2025 жылғы 22 желтоқсандағы қаулысымен Экология және табиғи ресурстар министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, ереже министрліктің жаңа функцияларымен толықтырылды:
- өтініштерді ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде белгіленген тәртіппен қарайды;
- республиканың ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасында, ҚР Орман заңнамасында айқындалған талаптар бұзылған кезде жедел ден қою шараларын қолданады;
- бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға әкеп соғатын талаптардың тізбесін айқындайды, сондай-ақ талаптардың нақты бұзылуына қатысты осы шараның қолданылу мерзімін көрсете отырып, жедел ден қою шарасының нақты түрін айқындайды (қажет болған жағдайда);
- кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша мемлекеттік қаржылай емес қолдау көрсету үшін тартылатын (тартылатын) заңды (заңды) тұлға (тұлғалар) және басқа да жеке кәсіпкерлік субъектілері қызметін жүзеге асыратын экономиканың саласын (салаларын), мемлекеттік қаржылық емес қолдау көрсету тәртібін, мемлекеттік қаржылық емес қолдау нысандарын әзірлейді және бекітеді мемлекеттік қаржылық емес қолдау көрсету үшін қажетті жағдайлар;
- өз құзыреті шегінде су объектілерін ластанудан және бітелуден қорғауды, су экологиялық жүйелерін қорғауды, су объектілеріне ластаушы заттардың төгінділерін мемлекеттік реттеуді және жер үсті және жер асты суларының сапасын бақылауды ұйымдастырады;
- жер үсті су объектілеріндегі немесе олардың учаскелеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесін келіседі;
- аймақтарға бөлуді және аймақтар бойынша жеке экологиялық нормативтерді белгілеуді қамтамасыз етеді;
- су объектілеріне және олардың экологиялық жүйесіне антропогендік жүктемені нормалауды қамтамасыз етеді;
- су объектісінің су жинау бассейнінің аумағын өндіріс, тұтыну қалдықтарымен және басқа заттармен ластанудан қорғауды қамтамасыз етеді;
- көміртегі бірлігі саудасының ережелерін әзірлейді және бекітеді;
- көміртек бірліктері саудасының ережелеріне сәйкес көміртек бірліктері саудасы жүзеге асырылатын тауар биржасын айқындайды;
- Мемлекеттік басқарудың жетекшілік ететін салаларында (салаларында) тауар биржалары арқылы міндетті түрде өткізілуге жататын биржалық тауарлармен сауда-саттыққа мониторинг жүргізеді;
- сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекітетін биржалық тауарлардың тізбесін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуді келіседі;
- жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану, балық шаруашылығы, су қорын қорғау және пайдалану саласындағы уәкілетті органдармен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен келісім бойынша теңізге және ҚР сақтандыру аймағында мұнайдың төгілуін жою үшін сезімталдық индекстері бар экологиялық сезімталдық картасын әзірлейді және бекітеді;";
- облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдары белгілейтін қалдықтардың пайда болуын болғызбау, оларды бөлек жинау, қайта пайдалануға, қайта өңдеуге, кәдеге жаратуға және жоюға (жоюға және (немесе) көмуге) дайындау жөніндегі қызметті реттеу мен ұйымдастыру ерекшеліктерін келіседі;
- қадағалау актісінің нысандарын, сондай-ақ жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулыны әзірлейді және бекітеді;
- ҚР Мемлекеттік орман инспекциясы және мемлекеттік орман күзеті лауазымды адамдарының актілерінің нысандарын әзірлейді және бекітеді;
- орман тұқымдарын дайындау, өңдеу, сақтау және пайдалану және олардың сапасын бақылау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы Конвенцияның қолданысына жататын өсімдіктер дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын Қазақстан Республикасының аумағына импорттауға, экспорттауға немесе республика аумағынан кері экспортқа рұқсат береді;
- жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру өндірісіне рұқсат беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- үйлестіру кеңесі туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;
- айырым белгілері бар нысанды киімнің үлгілерін (погонсыз), кию тәртібін және онымен табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын қамтамасыз ету нормаларын әзірлейді және бекітеді;
- жергілікті халықтың мұқтажы үшін рұқсат етілетін шөп шабу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелік және эстетикалық мақсаттарда, оның ішінде зоологиялық коллекциялар жасау үшін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- жануарлар дүниесін пайдаланушы жасасқан жануарлар дүниесін пайдалануға жеке және заңды тұлғалармен жасалған шарттарды уәкілетті органда тіркеу және оларды бұзу туралы ақпарат беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- өзге шаруашылық мақсаттарда пайдаланылатын жануарлар түрлерінің (аң аулау мен балық аулаудан басқа), шаруашылық мақсаттарда пайдаланылмайтын, бірақ экологиялық, мәдени және өзге де құндылығы бар жануарлар түрлерінің, саны халықтың денсаулығын қорғау, ауыл шаруашылығы және басқа да үй жануарларының ауруларынан қорғау, ауыл шаруашылығы және басқа да үй жануарларының ауруларынан қорғау мақсатында реттелуге жататын жануарлар түрлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді. қоршаған ортаға зиян келтіру, ауыл шаруашылығы қызметіне елеулі залал келтіру қаупінің алдын алу;
- ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды жеке тұлғалардың пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- реттелетін экологиялық туризмді жүргізу үшін аса құнды экологиялық жүйелер мен объектілерді қамтымайтын арнайы бөлінген учаскелерде мемлекеттік табиғи қорықтарда экскурсиялық соқпақтар мен маршруттар құру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- орман қоры аумағындағы өрттерден келтірілген залалды есепке алу және айқындау жөніндегі әдістемелік нұсқауларды әзірлейді және бекітеді;
- жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган ведомствосының және оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарын, сондай-ақ жануарлар дүниесін тікелей қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың қызметкерлерін кию қағидаларын және онымен қамтамасыз ету нормаларын айырым белгілері бар (погонсыз) нысанды киімнің үлгілерін әзірлейді және бекітеді;
- селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтау, құру және пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді анықтау, құру және пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды әзірлейді және бекітеді;
- орман алқаптарын орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшін алып қоюдан туындаған орман шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеу нормативтерін әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман қоры аумағында орман қорының мемлекеттік есебін, мемлекеттік орман кадастрын, ормандардың мемлекеттік мониторингін және орман орналастыруды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- ормандарды молықтыру және орман өсіру үшін тұқымдар мен отырғызу материалдарын пайдалану, орнын ауыстыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман қоры учаскелерінде, оның ішінде аңшылық шаруашылығының қажеттіліктері үшін жануарлар дүниесін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман ресурстарын ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру жөніндегі тендерлерді өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман қоры учаскелерінде шөп шабу және мал жаю қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман қоры учаскелерін сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар үшін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман иеленушілердің орман аралауларына тексеру жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман қоры учаскелерінде селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді аттестаттау және есепке алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік орман қоры учаскелерінде селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау және есепке алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- ормандардағы өрт қауіпсіздігі қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- жасанды шығу тегі Шу және өзге де акустикалық әсерлердің нормаларын әзірлейді және бекітеді;
- жеке және заңды тұлғалардың орман қоры туралы ақпаратты пайдалану тәртібі мен шарттарын әзірлейді және бекітеді;
- ормандардағы санитарлық ережелерді әзірлейді және бекітеді;
- орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар салаларындағы мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу жөніндегі ақылы қызмет түрлерін жүзеге асыру, оларды өткізуден түскен ақша олардың иелігінде қалатын, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар салаларындағы мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді олардың иелігінде;
- ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің табиғат қорғау ұйымдарының, орман шаруашылығы ұйымдарының және мамандандырылған ұйымдарының басшылары мен мамандары лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын әзірлейді және бекітеді;
- мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдардың келісімі бойынша авиациялық техникада, арнайы көлікте, байланыс құралдарының жабдықтарында, навигациялық жабдықта және жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін арнайы құралдарда мамандандырылған ұйым үшін қажеттіліктің заттай нормаларын әзірлейді және бекітеді;
- жануарларға арналған баспаналарда, зоологиялық қонақ үйлерде, жануарларды уақытша ұстау пункттерінде, жануарларға арналған оңалту орталықтарында, зоологиялық питомниктерде жануарларды ұстау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
- төтенше жағдайға ден қою кезінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басқару және өзара іс қимыл алгоритмін әзірлейді және бекітеді;
Сонымен қатар, бірқатар функциялар жаңа редакцияда көрсетілген.
Қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
