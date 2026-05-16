Ақтауда заңсыз айналымға шығарылмақ болған қара уылдырық тәркіленді
Сурет: polisia.kz
Ақтауда арнайы жедел-профилактикалық іс-шара аясында заңсыз айналымға шығарылмақ болған қара уылдырық тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 16 мамырда ҚР ІІМ баспасөз қызметі хабарлады:
"14 мамырда Ақтау қаласының 6-шағынауданы аумағында "Бекіре" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері жедел-іздестіру шараларын жүргізді. Тексеру барысында 38 жастағы азаматқа жеке тінту жүргізіліп, нәтижесінде жалпы салмағы 2,200 келі болатын қара уылдырық салынған 4 пластик ыдыс табылып, тәркіленді".
Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 339-бабы негізінде қылмыстық іс қозғалды.
Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.
