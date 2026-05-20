Қазақстанда архитектуралық-үйлестіру орталығы анықталды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 14 мамырда Қазақстан Республикасы Үкіметінің архитектуралық-үйлестіру орталығын анықтау туралы қаулысы қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің "Цифрлық үкіметті қолдау орталығы" РМК архитектуралық-үйлестіру орталығы болып айқындалсын", – делінген құжатта.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 25 мамырдағы "Электрондық үкіметтің" сервистік интеграторын анықтау туралы" қаулысының күші жойылды.
Қаулы 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
