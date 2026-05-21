Құқық

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтері: тізбе бекітілді

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтері: тізбе бекітілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.05.2026 12:18 Сурет: magnific
Премьер-Министрдің орынбасары - Ұлттық экономика министрі, Өнеркәсіп және құрылыс, Көлік және Энергетика министрінің бірлескен бұйрығымен табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтерімен технологиялық байланысты қызметтердің тізбесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Табиғи монополия субъектілерінің реттелетін қызметтерімен технологиялық байланысты қызметтердің тізбесі:

Сумен жабдықтау және су бұру саласында:

  • Субъектінің желілері арқылы су құбыры желілерін залалсыздандыру, жуу және гидравликалық сынау бойынша қызметтер;
  • Тұтынушылардың ағынды суларын зиянды заттардың рұқсат етілген концентрацияларынан асатын ластаулардан қосымша тазарту;
  • Тұтынушылардың өтінімдері бойынша сумен жабдықтауды немесе су бұруды ажырату;
  • Шартта көзделген негіздер бойынша сумен жабдықтау және су бұру желілеріне қайта қосу;
  • Есепке алу аспаптарын пломбалау;
  • Қуаттарды резервтеу бойынша қызметтер;
  • Жазғы су құбырын қосу бойынша қызметтер;
  • Қолданыстағы су құбыры желілеріне құбырды кесу жасау бойынша қызметтер;
  • Субъектінің желілеріне қосылған өрт гидранттарын пломбалау бойынша қызметтер.

Электр энергиясын беру саласында:

  • Тұтынушылардың өтінімдері бойынша электрмен жабдықтауды ажырату;
  • Шартта көзделген негіздер бойынша тұтынушыларды электр желілеріне қайта қосу;
  • Тұтынушылардың өтінімдері бойынша электр қондырғыларын ажырату, қайта қосу және ауыстырып қосу операциялары;
  • Есепке алу аспаптарын пломбалау;
  • Қуаттарды резервтеу бойынша қызметтер.

Жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және өткізу саласында:

  • Тұтынушылардың өтінімдері бойынша не шартта көзделген жағдайларда жылу желілерінен ажырату;
  • Ажыратудан не шектеуден кейін тұтынушыларды жылу желілеріне өтінімдер негізінде және шарт бойынша қайта қосу;
  • Қуаттарды резервтеу бойынша қызметтер;
  • Жылыту жүйелерін қысым және жуу бойынша қызметтер;
  • Магистральдық жылу желілерін гидро престеу жасау бойынша қызметтер;
  • Ішкі жылыту жүйесін гидро престеу жасау бойынша қызметтер;
  • Химиялық тазартылған суды өткізу бойынша қызметтер;
  • Жылу желілерін қоректендіру бойынша қызметтер;
  • Жылу желісіне ойып салу жасау бойынша қызметтер;
  • Есепке алу аспаптарын пломбалау.

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында тауарлық газды сақтауды, тасымалдауды қоспағанда, тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ құбырлары және (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау:

  • Газ тарату ұйымының газ тарату жүйесіне қосылған, бөгде заңды немесе жеке тұлғаларға тиесілі тарату газ құбырларын және олардағы құрылыстарды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер;
  • бөгде заңды немесе жеке тұлғаларға тиесілі газ тарату ұйымының газ тарату жүйесіне қосылған тарату газ құбырлары мен олардағы құрылыстарға авариялық-диспетчерлік қызмет көрсету қызметтері;
  • жаңа тұтынушыларды қолданыстағы газ тарату жүйесіне қосу (технологиялық қосылу);
  • газды газ тарату және газ тұтыну жүйелеріне бастапқы және қайта іске қосу;
  • газды есепке алу аспаптарын пломбалау;
  • газ тұтынушыларын ажырату және қайта қосу;
  • сынақтар жүргізе отырып, бөгде заңды және/немесе жеке тұлғаларға тиесілі жаңадан салынған тарату газ құбырларын қолданыстағы газ тарату жүйесіне қосу;
  • объектілердің қосылуға дайындығына және берілген техникалық шарттарға сәйкестігіне бастапқы және қайта тексеру жүргізу;
  • қуаттарды резервтеу жөніндегі қызметтер.

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік жүк тасымалдау кезінде магистральдық теміржол желісінің реттелетін қызметтерін қоспағанда магистральдық теміржол желілері саласында, контейнерлердегі жүктерді тасымалдау, бос контейнерлерді тасымалдау:

  • Магистральдық, станциялық жолдарда вагондардың бос тұруы, контейнерлердің кідірісі.

Бірлескен бұйрық 2026 жылғы 11 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

