#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Құқық

Мемлекеттік инвестициялар есебінен объектілерді салу құнын айқындау қағидалары жаңартылды

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.05.2026 13:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2026 жылғы 15 мамырдағы бұйрықпен мемлекеттік инвестициялар есебінен құрылыс объектілерін салу құнын айқындау қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қағидалар құрылыс құнының 50 (елу) және одан да астам пайызы мөлшерінде шетелдік инвестицияларды тарта отырып, квазимемлекеттік сектор субъектілері іске асыратын, құрылысының құны халықаралық стандарттарға сәйкес айқындалған, жауапкершілігі І (жоғары) деңгейдегі объектілерді қоспағанда, құрылыстағы мемлекеттік инвестициялардың есебінен құрылыс объектілер құрылысының (бұдан әрі – объектілер құрылысы) құнын айқындау тәртібін белгілейді.

Объектілерді салу құнын айқындау кезіндегі негізгі шарттар құрылыс құнын айқындау әдісінің, сметалық есептеулердің рәсімдері мен нәтижелерінің, сондай-ақ құрылысқа мемлекеттік инвестициялар есебінен объектілерді салуға бағытталған инвестициялық жобаны іске асырудың барлық сатыларында қаражатты жұмсау есептілігінің анықтығы мен ашықтығы болып табылады.

Объектілер құрылысының құны мынадай сатыларда анықталады:

  • жобалау алдындағы құжаттаманы және құрылыс жобасын әзірлеу;
  • мердігерлік жұмыстар мен қызметтерге (жобалау, құрылыс монтаждау жұмыстары, инжинирингтік қызметтер) конкурс өткізу;
  • объектіні салу;
  • құрылысы аяқталмаған объектілерді консервациялау;
  • объектілерді кейіннен кәдеге жарату.

Объекті құрылысының құны мыналарды қамтиды:

  • жобалау алдындағы құжаттаманы (техникалық-экономикалық негіздемелерін) әзірлеуге арналған шығындар;
  • салалық заңнама нормалары шеңберінде реттелетін инвестициялық жобалар бойынша шығындар;
  • құрылыстың сметалық құны.

Қосылатын абоненттердің қосымша жүктемелерін жабу үшін инфрақұрылым объектілерін кеңейтуге (реконструкциялауға, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға) байланысты шығындар объектіні салу құнына енгізілмейді. Мұндай шығындар туралы мәселелер жеткізушілер (өндірушілер) мен тапсырыс беруші (тұтынушы) арасында шарттық және қайтарымды негіздерде шешілуі тиіс.

Құрылыс құнын жоспарлау мақсатында инвестициялық сипаттағы шығыстардың жиынтық сметалық есебі жасалады.

Инвестициялық сипаттағы шығыстардың жиынтық сметалық есебі-жерді бөлуге, құрылыс аумағын дайындауға, жаңа құрылыс объектілерін (олардың кешендерін, коммуникацияларын) тұрғызуға және (немесе) өзгертуге, пайдалану персоналын дайындауға, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге және объектіні пайдалануға беруді қамтамасыз ететін жабдықтарды кешенді сынақтан өткізуге негізделген шығындарды есептеу нәтижелерін қамтитын құжат;

Инвестициялық жобаны іске асыру сатысына байланысты мыналар айқындалады:

  • жобалау алдындағы құжаттама құрамындағы құрылыстың сметалық құны (құрылыстың есептік құны);
  • жобалау-сметалық құжаттама құрамындағы құрылыстың сметалық құны;
  • құрылыстың келісімшарттық бағасы.

Құрылыстың сметалық құнын айқындау үшін жобалау алдындағы құжаттаманың немесе құрылыс жобасының құрамындағы сметалық құжаттама (сметалық бөлім) әзірленеді.

Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама ("толық бітіріп берілетін" құрылысы кезіндегі жобалау алдындағы құжаттама) құрамындағы сметалық құжаттама мердігерлік жұмыстар мен қызметтерге конкурс өткізуге арналған (тапсырыс берушінің сметасы).

Құрылыс объектілерін пайдалануға қабылдау кезінде тапсырыс берушінің негізгі қорларының құнына оның құрылысты жүзеге асыру кезінде шеккен және құрылыспен аяқталған және пайдалануға қабылданатын объектінің (іске қосу кешенінің, құрылыстың) түгендеу құнында бухгалтерлік есепке алынуға жататын шығыстары енгізіледі. тапсырыс берушінің негізгі қорларының құны сметалық құжаттамада бекітілген күрделі салымдардың құрылымына қатысты бухгалтерлік құжаттармен расталады.

Сондай-ақ, мемлекеттік инвестициялар есебінен құрылыс объектілерін салу құнын айқындау тәртібі бекітілді.

Бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылғы 21 мамырда Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
15:19, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның мәдениет қайраткерлерін марапаттады: толық тізім
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
12:56, 10 қыркүйек 2025
Ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау қағидалары бекітілді
НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог
16:29, 03 маусым 2025
Зерттеулер мен консалтингтік қызметтердің құнын белгілеу қағидалары бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алишер Ергали
16:01, Бүгін
Стало известно, где экс-"вольник" Алишер Ергали дебютирует за Казахстан как "классик"
Маккензи Дёрн
15:52, Бүгін
Красавица из UFC Дёрн проведёт первую защиту титула в карде, где может выступить Махачев
Казахстан обыграл Гонконг в Кубке Дэвиса
15:37, Бүгін
Казахстанцы обыграли Гонконг в Шымкенте и претендуют на путевку в финал Juniors Davis Cup
Сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе отбора чемпионата Европы
15:21, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана узнала соперников по квалификации чемпионата Европы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: