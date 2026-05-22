#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
470.8
545.99
6.6
Құқық

Атыраудағы ұстаз өлімі бойынша қозғалған іс сотқа жетті

Сот, Атырау, ұстаз, кісі өлімі , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 22:56 Сурет: Zakon.kz
Атырауда күйеуінің қолынан қаза болған ұстаздың өліміне қатысты сот процесі басталды. Әйелін пышақтады деген зейнеткерге адам өлтiру бабы бойынша айып тағылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жұбайының қолынан қаза болған ұстаз Әлия Елеусінова 58 жаста болған. Күйеуімен 13 жыл отасқан. Ортақ некеден екі бала, ал сотталушының бұрынғы некесінен төрт баласы бар. Мемлекеттік айыптаушының сөзінше, 63 жастағы сотталушы Сәрсен Өтеулиев әйелін түн ішінде баласының қасында жатқан жерінде пышақтаған. Марқұмның денесінен 11 жерден пышақ ізі анықталыпты. Ол бұл жантүршігерлік әрекетті қасақана, тіпті, сау күйінде істеген. Сотта ол мұны өз қолымен жасағанын, жедел жәрдем көлігін де өзі шақырғанын айтып жылады, деп хабарлайды КТК телеарнасы.

"Жолдасының төрт баласы бар, өзі екі бала асырап алған. Сол алты баланы асырап келді. Осы болған оқиғадан кейін жағамызды ұстадық. Оған дейін дым естіген жоқпыз. Бізге білдіртпей жүрмесе ...". Жәбірленуші тарап - Мүслима Елеусінова

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
22:10, 11 қыркүйек 2025
Ақтөбедегі дәрігердің өлімі: сотта жантүршігерлік мәліметтер айтылды
Ажар Шәдиева
10:07, 19 тамыз 2023
Қызылордадағы күйеуінің қолынан қаза тапқан әйелдің өлімі: полиция қызметкері сотталды
Ақмола облысында студент өліміне қатысты іс сотқа жіберілді
14:33, 11 қаңтар 2024
Ақмола облысында студент өліміне қатысты іс сотқа жіберілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
00:10, 23 мамыр 2026
Видеообзор поражения Александра Бублика в полуфинале турнира в Женеве
Фото: instagram/usykaa
23:37, 22 мамыр 2026
Усик и Верхувен провели финальную битву взглядов перед титульным боем (видео)
Фото: wbcboxing.com
23:16, 22 мамыр 2026
Александр Усик отказался называть себя величайшим боксёром
Фото: Ktf.kz
22:35, 22 мамыр 2026
Сборная Казахстана по теннису сыграет в финале отбора Junior Davis Cup
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: