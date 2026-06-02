Құқық

Ақтөбеде мұнай компаниясынан 6,3 млрд теңге ұрланған: атышулы іске нүкте қойылды

Теңге, Ақтөбе, мұнай компаниясы, ақша жымқыру, атышулы іс, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 18:09 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ақтөбеде кәсіпорын қаражатын аса ірі мөлшерде жымқыру бойынша ең ауқымды қылмыстық істердің біріне қатысты тергеу шаралары аяқталды. 102 томнан тұратын бұл қылмыстық іс сотқа жолданып, сот үкімі заңды күшіне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 2 маусымда Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады:

"Қылмыстық іс Ақтөбеде орналасқан ірі мұнай компаниясының арызы негізінде компанияның 6,3 миллиард теңгеден астам қаражатын жымқыру дерегі бойынша қозғалған. Істің күрделілігі мен ауқымдылығын ескере отырып, оны тергеп-тексеруге 20 жылдық тәжірибесі бар кәсіби маман – Ақтөбе облысы полиция департаменті тергеу басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі Айгүл Акилова тағайындалды".

Дәлелдемелерді жинау, қылмыстық схеманың қатысушыларын анықтау бағытында ауқымды жұмыстар атқарған тергеушінің қырағылығының нәтижесінде күдіктілер ретінде осы мұнай компаниясының қаржы саласына жауапты бірнеше қызметкерлері анықталды.

"Олар заңды және жеке тұлғаларды пайдалана отырып, компания қаражатын заңсыз шығару схемасын ұйымдастырғаны дәлелденді. Іс шеңберінде жалпы құны шамамен 2,5 миллиард теңгені құрайтын 30-дан астам мүлік нысанына, оның ішінде коммерциялық және тұрғын үй жылжымайтын мүлігіне, автокөліктерге және банк шоттарына тыйым салынды". Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі

Тергеушінің кәсібилігі мен ісіне адалдығына риза болған мұнай компаниясының ұжымы жуырда Ішкі істер министрінің атына ризашылыққа толы алғыс сөздерін жолдады.

"Қылмыстық іс сотта қаралып, заңды күшіне енген айыптау үкімі шығарылды. Тергеуші Айгүл Акиловаға жоғары кәсібилігі мен қызметіне адалдығы үшін алғысымызды жеткіземіз. Мұндай мамандығын сүйген, үлгілі қызметкерлер зор құрметке лайық", делінген алғыс хатта.

Бұған дейін Степногорск ауруханасын салған мердігер бюджетке 80 млн теңгені қайтаруы тиіс екенін жазғанбыз.

