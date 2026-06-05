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Құқық

Қазақстанда орташа жалақыны есептеудің бірыңғай ережелері өзгерді

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 09:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 2026 жылғы 28 мамырдағы бұйрықпен орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларына түзетулер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістер орташа жалақыны есептеу кезінде ескерілмейтін төлемдер мен өтемақылар тізіміне әсер етті.

Атап айтқанда, орташа жалақы есебінен алынып тасталатын Өнімнің атауы нақтыланды – бұл жұмысшыларға берілген сүттің немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерінің, сондай-ақ диеталық емдік және диеталық профилактикалық тағамның, арнайы киімнің және Еңбек кодексіне сәйкес ұсынылатын басқа да жеке қорғаныс құралдарының құны.

Бұрын "диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған мамандандырылған өнімдер" деген тұжырым қолданылған.

Жаңа редакция терминологияны қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіреді.

Бұйрық 8 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Ботагөз Ақиқат
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