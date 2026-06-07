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Құқық

Петропавлда ақшадан шыққан жанжал кезінде қызы шешесін өлтіріп алды

Пышақ, Петропавл, ақша, жанжал, қызы, шешесі, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 14:44 Сурет: pixabay
Шешесі мен қызы арасындағы ақша дауы қайғылы жағдайға ұласты. Петропавлда 34 жастағы Алмагүл Кужумоваға қатысты сот үкімі шықты, ол жанжал кезінде өз анасына пышақпен жарақат салған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Qazaqstan Media басылымының хабарлауынша, бұл оқиға өткен жылдың күзінде болып, қоғамда үлкен резонанс тудырды. 17 қазанда таңертең Заречный елдімекеніндегі аялдаманың жанында өтіп бара жатқан адамдар әйелдің денесін тапты. Кейін марқұмның Петропавлдың 57 жастағы тұрғыны екені белгілі болды.

Сол кезде полиция департаменті әйелдің өліміне оның қызының қатысы барын хабарлаған. Қайғылы оқиғадан біраз бұрын анасы қызына келіп, уақытша қоныстанған. Туыстардың арасында ақша үшін жанжал туған. Жанжал кезінде қызы ас үй пышағын алып, анасының кеуде тұсына сілтеген.

Жаралы болғанына қарамастан, әйел пәтерден шығып үлгеріп, ауылда тұратын таныстарына қарай бет алған. Куәгерлердің айтуынша, жолда ол арақ ішіп, Заречный көшелері бойымен тәлтіректеп жүрген. Біраз уақыттан кейін ол өзін нашар сезініп, аялдама маңында есін жоғалтады, көп ұзамай қайтыс болады. Қайғылы оқиға оның туған күніне екі күн қалғанда болды.

Сот тергеуі алты айға жуық уақытқа созылды. Осы уақыт ішінде сотталушы тергеу изоляторында болды.

"Айыпталушының кінәсін куәгерлердің айғақтары мен сараптама нәтижелері растады. Әйел кінәсін ішінара мойындады", деп хабарлады облыстық соттың баспасөз қызметі.

Прокурор оған тоғыз жылға бас бостандығынан айыру жазасын сұрады. Жәбірленуші тарап әйелді тым қатаң жазаламауды қалады.

Кужумованың сотқа тартылған бабы бойынша, негізінен, сегізден 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Сот сотталушының істеген ісіне өкініп, 13 жасар ұлын тәрбиелеп отырғанын ескерді. Сот тергеу барысында ауырлататын мән-жайлар анықтаған жоқ. Дегенмен, жаза ауыр болды. Алмагүл Кужумова орта қауіпсіздік мекемесінде тоғыз жылын өткізетін болды.

Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.


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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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