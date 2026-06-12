Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмектерге баға белгілеу жүйесінің тиімділігін арттыруды жоспарлап отыр
Денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттардың бағасын реттеу механизмін жетілдіруде.
Ұсынылған түзетулер дәрілік препараттардың шекті бағаларын қалыптастыру механизмін одан әрі жетілдіруге, баға белгілеу тәсілдерінің ашықтығын арттыруға және фармацевтикалық нарықта бәсекелестік ортаны дамытуға бағытталған.
Жобада түпнұсқа дәрілік заттардың патенттік қорғау мерзімі аяқталғаннан кейін генерикалық және биоаналогтық дәрілік препараттардың шекті бағаларын қалыптастыру тәртібін нақтылау көзделеді.
Ұсынылған өзгерістер халық үшін заманауи дәрілік препараттардың қолжетімділігін кеңейтуге, пациенттер мен нарық қатысушыларының мүдделерінің тепе-теңдігін сақтауға, сондай-ақ фармацевтикалық сектордағы бәсекелестікті одан әрі дамытуға ықпал етеді деп күтілуде.
Атап өтілгендей, жобаның маңызды артықшылығы – шекті бағаларды қалыптастыруда бірыңғай және түсінікті тәсілдерді қолдану, бұл реттеудің болжамдылығын қамтамасыз етіп, баға белгілеу жүйесінің тиімділігін арттырады.
Бұйрық жобасын қабылдау Қазақстан Республикасы халқының дәрілік қамтамасыз етілу жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталған.
Құжат 17 маусымға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.