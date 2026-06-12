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Құқық

Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмектерге баға белгілеу жүйесінің тиімділігін арттыруды жоспарлап отыр

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 15:13 Фото: pexels
Денсаулық сақтау министрлігі тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде дәрілік заттарға, сондай-ақ медициналық бұйымдарға шекті бағалар мен үстеме бағаларды реттеу, қалыптастыру қағидаларына түзетулер дайындады.

Денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттардың бағасын реттеу механизмін жетілдіруде.

Ұсынылған түзетулер дәрілік препараттардың шекті бағаларын қалыптастыру механизмін одан әрі жетілдіруге, баға белгілеу тәсілдерінің ашықтығын арттыруға және фармацевтикалық нарықта бәсекелестік ортаны дамытуға бағытталған.

Жобада түпнұсқа дәрілік заттардың патенттік қорғау мерзімі аяқталғаннан кейін генерикалық және биоаналогтық дәрілік препараттардың шекті бағаларын қалыптастыру тәртібін нақтылау көзделеді.

Ұсынылған өзгерістер халық үшін заманауи дәрілік препараттардың қолжетімділігін кеңейтуге, пациенттер мен нарық қатысушыларының мүдделерінің тепе-теңдігін сақтауға, сондай-ақ фармацевтикалық сектордағы бәсекелестікті одан әрі дамытуға ықпал етеді деп күтілуде.

Атап өтілгендей, жобаның маңызды артықшылығы – шекті бағаларды қалыптастыруда бірыңғай және түсінікті тәсілдерді қолдану, бұл реттеудің болжамдылығын қамтамасыз етіп, баға белгілеу жүйесінің тиімділігін арттырады.

Бұйрық жобасын қабылдау Қазақстан Республикасы халқының дәрілік қамтамасыз етілу жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталған.

Құжат 17 маусымға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

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