Ұлттық қордың есептілікті орналастыру ережесі бекітілді
Қор мемлекеттік органдарға қажетті дұрыс және уақтылы ақпараттың Қордың интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен берілуін қамтамасыз етеді.
Қордың интернет-ресурсына осы Қағидаларға сәйкес орналастырылатын есептілік осы бұйрықпен бекітілген тізбеге, нысандарға және кезеңділікке сай мемлекеттік органдарға қажетті Қордың және (немесе) ұйымдардың қызметі туралы ақпаратты қамтитын цифрлық ресурстарды қамтиды.
Қордың интернет-ресурсына осы Қағидаларға сәйкес орналастырылатын цифрлық ресурстар қолжетімділігі шектеулі ақпарат болып табылады және құпия цифрлық ресурстар санатына жатады.
Қор Қордың интернет-ресурсына орналастырылған қолжетімділігі шектеулі цифрлық ресурстарды қорғаудың "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құқықтық, ұйымдық және техникалық (бағдарламалық-техникалық) шараларын қабылдайды.
Қордың интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларға жатқызылған цифрық ресурстарды орналастыруға жол берілмейді.
Есептілік Қордың интернет-ресурсына қазақ және орыс тілдерінде орналастырылады және:
- есептілік субъектісінің есептіліктің тиісті саласындағы істерінің шын мәніндегі жай-күйіне сәйкес келетін анық ақпаратты;
- өзекті ақпаратты қамтиды.
Ұсынылатын ақпараттың өзектілігі осы бұйрықпен бекітілген кезеңділікке сәйкес Қордың интернет-ресурсына есептілікті орналастырумен (жаңартумен) қамтамасыз етіледі.
Қордың интернет-ресурсы есептілікті орналастырудың (жаңартудың) күні және уақыты туралы мәліметтерді қамтиды. Бұл ретте Қордың интернет-ресурсында бұрын (жаңартылғанға дейін) орналастырылған есептілік сақталады.
Есептіліктің архивтік деректері Қордың интернет-ресурсынан 5 (бес) жыл бойы алынып тасталмауға тиіс (жіберілген техникалық қателерді қоспағанда).
Есептілік Қордың интернет-ресурсына Excel форматында және басқа да жалпыға қолжетімді форматтарда орналастырылады.
Сондай-ақ мемлекеттік органдарға қажетті есептілікті ұлттық әл-ауқат қорының интернет-ресурсында орналастырудың тізбесі мен кезеңділігі және есептілік нысандары бекітілді.
Бұйрық 2026 жылғы 2 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.