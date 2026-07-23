#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.65
533.26
5.96
Құқық

Ұлттық қордың есептілікті орналастыру ережесі бекітілді

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 15:45 Фото: pixabay
Ұлттық экономика министрінің м. а. 2026 жылғы 17 шілдедегі бұйрығымен мемлекеттік органдарға қажетті есептілікті ұлттық әл-ауқат қорының интернет-ресурсында орналастыру қағидалары, сондай-ақ есептілікті орналастырудың тізбесі, нысандары мен кезеңділігі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қор мемлекеттік органдарға қажетті дұрыс және уақтылы ақпараттың Қордың интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен берілуін қамтамасыз етеді.

Қордың интернет-ресурсына осы Қағидаларға сәйкес орналастырылатын есептілік осы бұйрықпен бекітілген тізбеге, нысандарға және кезеңділікке сай мемлекеттік органдарға қажетті Қордың және (немесе) ұйымдардың қызметі туралы ақпаратты қамтитын цифрлық ресурстарды қамтиды.

Қордың интернет-ресурсына осы Қағидаларға сәйкес орналастырылатын цифрлық ресурстар қолжетімділігі шектеулі ақпарат болып табылады және құпия цифрлық ресурстар санатына жатады.

Қор Қордың интернет-ресурсына орналастырылған қолжетімділігі шектеулі цифрлық ресурстарды қорғаудың "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құқықтық, ұйымдық және техникалық (бағдарламалық-техникалық) шараларын қабылдайды.

Қордың интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларға жатқызылған цифрық ресурстарды орналастыруға жол берілмейді.

Есептілік Қордың интернет-ресурсына қазақ және орыс тілдерінде орналастырылады және:

  • есептілік субъектісінің есептіліктің тиісті саласындағы істерінің шын мәніндегі жай-күйіне сәйкес келетін анық ақпаратты;
  • өзекті ақпаратты қамтиды.

Ұсынылатын ақпараттың өзектілігі осы бұйрықпен бекітілген кезеңділікке сәйкес Қордың интернет-ресурсына есептілікті орналастырумен (жаңартумен) қамтамасыз етіледі.

Қордың интернет-ресурсы есептілікті орналастырудың (жаңартудың) күні және уақыты туралы мәліметтерді қамтиды. Бұл ретте Қордың интернет-ресурсында бұрын (жаңартылғанға дейін) орналастырылған есептілік сақталады.

Есептіліктің архивтік деректері Қордың интернет-ресурсынан 5 (бес) жыл бойы алынып тасталмауға тиіс (жіберілген техникалық қателерді қоспағанда).

Есептілік Қордың интернет-ресурсына Excel форматында және басқа да жалпыға қолжетімді форматтарда орналастырылады.

Сондай-ақ мемлекеттік органдарға қажетті есептілікті ұлттық әл-ауқат қорының интернет-ресурсында орналастырудың тізбесі мен кезеңділігі және есептілік нысандары бекітілді.

Бұйрық 2026 жылғы 2 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
СМИ, средства массовой информации, сми, масс-медиа, печать, журналист, журналисты, печатники, издания, печатные издания, пресса, корреспондент, корреспонденты, репортер, репортеры, журналистика, средство информации, средства информации, информация, медиа
12:56, 13 қараша 2024
Мемлекеттік тапсырысты өңірлік БАҚ-та орналастыру ережесі бекітілді
Бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын орналастыру және талқылау: қағидалар бекітілді
16:55, 28 сәуір 2025
Бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын орналастыру және талқылау: қағидалар бекітілді
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал
14:25, 08 шілде 2025
Активтерді Ұлттық Қорға есепке алудың жаңа қағидалары бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НХЛ
18:33, Бүгін
"Барыс" заключил контракт с экс-голкипером системы "Вашингтона" Хантером Шепардом
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК
18:27, Бүгін
Ясмина Исламова стала бронзовым призёром ЧА-2026 по артистическому плаванию
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
18:11, Бүгін
Виктор Друзин завоевал "золото" на чемпионате Азии по артистическому плаванию
Генсек КФФ Скотт Манн открыл учебный семинар для судей Премьер-лиги в Астане
17:58, Бүгін
Генсек КФФ Скотт Манн открыл учебный семинар для судей Премьер-лиги в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: