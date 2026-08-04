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Құқық

Банктер алдындағы қарыздарды реттеуге бола ма: қалай және қайда жүгіну керек

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 13:37 Фото: Zakon.kz
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2026 жылғы 27 шілдедегі қаулысымен коллекторлық агенттіктердің жеке тұлғалардың берешегін реттеу қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, ережелер жаңа тармақтармен толықтырылды.

Осылайша, банктер, микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар (ломбардтарды қоспағанда) болып табылатын екі және одан да көп кредиторлар, банктік қарыз шарты бойынша немесе микрокредит беру туралы шарт (кредиторлар) бойынша, тұтынушылық банктік қарыздар және қамтамасыз етілмеген тұтынушылық микрокредиттер бойынша талап ету құқықтары берілген коллекторлық агенттіктер алдында мерзімі өткен берешек болған кезде мүлікті кепілге қою арқылы Қарыз алушы берешекті ұжымдық реттеу платформасы арқылы ұжымдық реттеуге өтініш жасауға құқылы, банк омбудсманының және микроқаржы омбудсманының қызметінде жұмыс істейді.

Берешекті ұжымдық реттеу деп қарыз алушының барлық кредиторларының берешекті реттеуге қатысуын көздейтін, екі және одан да көп кредиторлардың алдында тұтынушылық банктік қарыздар және мүліктік кепілмен қамтамасыз етілмеген тұтынушылық микрокредиттер бойынша қарыз алушының мерзімі өткен берешегін сотқа дейінгі реттеу рәсімі түсініледі.

Ұжымдық реттеуге жататын берешек критерийлері:

  • тұтынушылық банктік қарыздар және мүліктік кепілмен қамтамасыз етілмеген микрокредиттер бойынша екі және одан да көп кредиторлар алдындағы мерзімі өткен берешек қатарынан күнтізбелік 90 күннен асады;
  • қарыз алушының берешегі берешекті ұжымдық реттеу туралы өтініш берудің алдындағы 12 ай ішінде ұжымдық реттеу рәсімінің мәні болып табылмайды;
  • қарыз алушы берешекті ұжымдық реттеу туралы өтініш берген күні қарыз алушыға қатысты төлем қабілеттілігін қалпына келтіру, соттан тыс немесе сот банкроттығын қолдану туралы қозғалған істің болмауы.

Берешекті ұжымдық реттеу рәсіміне қатысушылар болып табылатын кредиторлардың талаптары бойынша берешекті өндіріп алу туралы заңды күшіне енген сот актілерінің не Нотариустың атқарушылық жазбаларының, сондай-ақ олардың негізінде қозғалған атқарушылық іс жүргізудің болуы қарыз алушының атқарушылық іс-әрекеттер жасау жөніндегі шығыстарын төлеген және жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеген жағдайда, оны көрсетілген рәсімге жіберуіне кедергі келтірмейтіні көрсетіледі.

Қаулы 2026 жылғы 14 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

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