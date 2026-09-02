Қазақстанда күзетшілерді даярлау бағдарламалары жаңартылды
Атап айтқанда, үлгілік оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары жаңадан бекітілді.
Оқу курстарының ұзақтығы:
- жеке күзет ұйымының, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын, сондай-ақ күзет қызметін жүзеге асыруға қатысатын өзге де басшы қызметкерлерді даярлау – 57 оқу сағаты;
- заңды және жеке тұлғалардың мүлкін, оның ішінде оны тасымалдау кезінде күзететін қызметкерлерді даярлау – 67 оқу сағаты;
- жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды жүзеге асыратын күзетшілерді даярлау – 86 оқу сағаты;
- жеке күзет ұйымының, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын, сондай-ақ күзет қызметін жүзеге асыруға қатысатын өзге де басшы қызметкерлердің біліктілігін арттыру – 15 оқу сағаты;
- заңды және жеке тұлғалардың мүлкін, оның ішінде оны тасымалдау кезінде күзететін қызметкерлердің біліктілігін арттыру – 42 оқу сағаты;
- заңды және жеке тұлғалардың мүлкін, оның ішінде оны тасымалдау кезінде, сондай-ақ қару, оқ-дәрі және жарылғыш заттар бар нысандарды күзететін қызметкерлердің біліктілігін арттыру – 42 оқу сағаты;
- жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды жүзеге асыратын күзетшілердің біліктілігін арттыру – 40 оқу сағаты.
Жеке күзет ұйымдарының, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын, сондай-ақ күзет қызметін жүзеге асыруға қатысатын өзге де басшы қызметкерлерді даярлаудың үлгілік оқу бағдарламасына мынадай пәндер енгізіледі:
- құқықтық білім негіздері – 14 сағат;
- жеке күзет ұйымының жұмысын ұйымдастыру негіздері – 8 сағат;
- жеке күзет ұйымы қызметкерлерінің кәсіби даярлығының негіздері – 6 сағат;
- психологиялық даярлық – 6 сағат;
- терроризмге қарсы даярлық – 16 сағат;
- апаттар мен төтенше жағдайлар туындаған кездегі іс-қимылдар – 7 сағат.
Жеке күзет ұйымдарының басшылары, оның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің басшылары, сондай-ақ күзет қызметін жүзеге асыруға қатысатын өзге де басшы қызметкерлер лауазымында үздіксіз еңбек өтілі болған жағдайда екі жылда бір рет біліктілігін арттырудан өтеді.
Күзетшілердің біліктілігін арттыру лауазымындағы үздіксіз еңбек өтілі болған кезде жыл сайын жүргізіледі. Ал еңбек өтілі бір жылдан астам уақытқа үзілген жағдайда, жұмысқа қайта қабылданған кезде біліктілігін арттырудан өтуі қажет.
Құжатта мамандандырылған оқу орталықтарына жергілікті жағдайларға байланысты тақырыптық жоспарлар мен оқу тақырыптарының мазмұнын әзірлеуге құқық берілетіні көрсетілген. Сондай-ақ тапсырыс берушілермен келісу арқылы үлгілік оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары шеңберінде теориялық және практикалық сабақтарға бөлінетін оқу сағаттарының арақатынасын өзгертуге болады.
Үлгілік оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларына сәйкес жеке күзет ұйымдарының басшылары мен күзетшілерін даярлау және олардың біліктілігін арттыру бөлек жүргізіледі.
Заңды және жеке тұлғалардың мүлкін, оның ішінде оны тасымалдау кезінде, сондай-ақ қару, оқ-дәрі және жарылғыш заттар бар нысандарды күзететін қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстары аясында атыс даярлығы бойынша сабақтар өткізілген кезде жеке күзет ұйымдарының басшыларымен немесе күзетшілерімен келісу арқылы электронды және пневматикалық тирлерді пайдалануға рұқсат етіледі.
Оқу және біліктілікті арттыру курстары аяқталғаннан кейін оқу орталығында өткен тақырыптар бойынша тестілеу түрінде емтихан өткізіледі. Емтиханды күзет қызметі субъектілерінің бірыңғай есебін жүргізетін уәкілетті орган бөлімшесінің өкілі төрағалық ететін, кемінде үш адамнан тұратын комиссия қабылдайды.
Білім алушының емтиханды қайта тапсыруына алғашқы емтиханнан кейін кемінде екі апта өткен соң ғана рұқсат етіледі.
Емтиханды сәтті тапсырған азаматтарға мамандандырылған оқу орталығы біліктіліктің берілгенін немесе расталғанын куәландыратын құжат береді. Куәлік электронды немесе қағаз түрінде рәсімделіп, оған оқу орталығының басшысы мен емтихан комиссиясының барлық мүшелері қол қояды.
Куәлікті дайындау кезінде мемлекеттік рәміздерді пайдалануға жол берілмейді. Куәліктердің саны мен қорғаныс дәрежесі ҚР Ішкі істер министрлігімен келісіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 12 қыркүйектен бастап күшіне енеді.