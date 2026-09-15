Алатау резиденттеріне ҚҚС қалай және қашан қайтарылады
Құжатқа сәйкес, республикалық бюджеттен Алатау резидентіне ҚҚС асып кету сомасын аударуға қажетті құжаттарды қалыптастыруды мемлекеттік кірістер органдары (МКК) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен МКК цифрлық жүйесін пайдалана отырып жүзеге асырады.
Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, кедендік төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызу немесе қайтару туралы салықтық өтініш және МКК цифрлық жүйесінде қалыптастырылған есеп айырысу сальдосы негізінде Алатау резидентінің орналасқан жері бойынша МКК органы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес төлем тапсырмасын жасайды.
ҚҚС асып кету сомасын республикалық бюджеттен Алатау резидентінің банк шотына аударуды бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган МКК органы қалыптастырған төлем құжатының (тізілімнің) негізінде резидент салықтық өтініш берген күннен кейінгі жеті жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
Алатау резидентіне есептелген, қайтаруға расталған және іс жүзінде қайтарылған ҚҚС асып кету сомаларының есебі жеке шотында жинақталған қорытындымен, жеке шоттарды жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
Құжаттар алынғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде МКК тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасы МКК цифрлық жүйесінде берешектің бар-жоғы туралы мәліметті немесе есеп айырысу сальдосы туралы есепті қалыптастырады.
Егер Алатау резиденті құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлға болса, берешектің бар-жоғы туралы мәлімет немесе есеп айырысу сальдосы туралы есеп құрылымдық бөлімшелердің салық берешегін ескере отырып қалыптастырылады.
Берешектің бар-жоғы туралы мәлімет немесе есеп айырысу сальдосы Алатау резидентінің орналасқан жері бойынша МКК органдары ашқан жеке шоттардың деректері негізінде қалыптастырылады:
- оның орналасқан жері бойынша;
- Алатау резидентінің құрылымдық бөлімшелері орналасқан жері бойынша.
ҚҚС асып кету сомасы қалай қайтарылады?
Қайтаруға расталған ҚҚС асып кету сомасы, яғни салық берешегі өтелгеннен кейін қалған сома, Алатау резидентінің таңдауы бойынша салықтық өтініш негізінде МКК арқылы:
- оның банк шотына аудару;
- басқа салық түрлеріне есепке жатқызу жолымен қайтарылады.
Егер салық берешегі болса, МКК органы бірінші кезекте ҚҚС асып кету сомасын Алатау резидентінің, оның ішінде құрылымдық бөлімшелерінің бар салық берешегін өтеуге есептейді.
Қайтарылуға тиіс ҚҚС асып кету сомасы МКК органы ҚҚС асып кету сомасын қайтаруға арналған төлем құжатын жасаған күндегі жеке шотта көрсетілген ҚҚС асып кету сомасынан аспауға тиіс.
Бұл ретте берешектің бар-жоғы туралы мәлімет немесе есеп айырысу сальдосы қалыптастырылған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей және салықтық өтініш негізінде МКК тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасы ҚҚС асып кету сомасын қайтару туралы өкімді екі данада жасайды.
Әрбір Алатау резидентіне жеке өкім рәсімделеді.
Өкімге МКК тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасы қол қояды. Қол қойылғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей құжат есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға нақты есепке жатқызу немесе ҚҚС асып кету сомасын қайтару үшін беріледі.
Өкім негізінде есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға оны алғаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей, салық берешегі болған жағдайда, заңды тұлғаның және/немесе оның құрылымдық бөлімшелерінің төлем тапсырмасын жасау күніндегі берешегін өтеуге ҚҚС асып кету сомасын есепке жатқызуға арналған төлем тапсырмасын жасайды. Есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін ҚҚС асып кету сомасының қалған бөлігін Алатау резидентінің банк шотына қайтаруға арналған төлем тапсырмасы жасалады.
Төлем тапсырмасын МКК басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға бекітуге ұсынған күні бекітеді.
Қол қойылғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға рәсімделген төлем тапсырмасын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық органдарына жібереді. Төлем мақсаты ретінде ҚҚС асып кету сомасын есепке жатқызу немесе қайтару туралы өкімнің деректері көрсетіледі.
Сонымен қатар ҚҚС асып кету сомасы есепке жатқызылған немесе қайтарылған сәттен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға орындалғаны туралы белгі қойылған өкімнің екінші данасын МКК тиісті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасына қайтарады. Өкімнің бірінші данасы есеп жүргізуге жауапты тұлғада қалады.
Мерзім бұзылса, өсімпұл төленеді
ҚҚС асып кету сомасын есепке жатқызу, Алатау резидентінің банк шотына аудару немесе қайтару мерзімі бұзылған жағдайда, резиденттің пайдасына өсімпұл есептеледі. Өсімпұл мерзім аяқталғаннан кейінгі күннен бастап есепке жатқызу немесе қайтару жүргізілген күнді қоса алғанда, әрбір күн үшін есептеледі және ҚҚС асып кету сомасы қайтарылған күні Алатау резидентінің банк шотына аударылуға тиіс.
Бұған дейін бюджеттен қайтарылған, бірақ кейіннен салықтық бақылау нәтижесінде қайтаруға расталмаған ҚҚС асып кету сомасын Алатау резиденті бюджетке қайтаруы тиіс. Бұл ретте бюджеттен қайтарылған күннен бастап бюджетке қайта аударылған күнге дейінгі әрбір күн үшін өсімпұл есептеледі.
Сондай-ақ ҚҚС төлеуші бюджетке уақытында қайтарылмаған ҚҚС асып кету сомасына байланысты алған өсімпұл сомасы кейіннен салықтық бақылау нәтижесінде қайтаруға расталмаған жағдайда, ол да бюджетке өсімпұлымен бірге қайтарылуға тиіс.
Алатау қаласының әкімшілігі МКК органдарынан Алатау резиденттерінің ҚҚС асып кету сомасын қайтару туралы талаптарының қаралу мәртебесі жөніндегі ақпаратты сұратуға құқылы.
МКК органдары әр тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей, Алатау қаласының әкімшілігіне Алатау резиденттеріне іс жүзінде аударылған ҚҚС асып кету сомалары туралы ақпарат береді.
Бірлескен бұйрық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.